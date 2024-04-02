Ganjil-Genap Bakal Diterapkan saat Arus Mudik dan Balik 2024

Ganjil-genap bakal diterapkan saat arus mudik dan balik Lebaran 2024. (Dok Jasa Marga/Okezone)

JAKARTA - Pihak Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menerapkan rekayasa lalu lintas selama arus mudik dan balik Lebaran 2024. Rekayasa itu mulai dari skema one way, contraflow, hingga ganjil-genap.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, skema ganjil genap akan diawasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau kamera tilang elektronik.

"Sehingga apabila ada pelanggar tidak akan diputar balik, namun ditilang langsung melalui ETLE," kata Trunoyudo kepada wartawan, beberapa waktu lalu.

Ganjil-genap akan diterapkan selama arus mudik dan balik di sejumlah titik, sebagaimana berikut ini :

Arus Mudik

1. Pada 5 hingga 7 April 2024 pukul 24.00 WIB dari KM 0 Jalan tol ruas dalam kota Jakarta sampai dengan KM 414 ruas jalan tol Semarang Batang;

2. Pada 8 April 2024 pukul 08.00 WIB hingga 24.00 WIB dari KM 0 jalan jalan tol ruas dalam kota Jakarta sampai dengan KM 414 ruas jalan tol Semarang Batang.

3. Pada 9 April 2024 sampai pukul 24.00 WIB dari KM 0 jalan toll ruas dalam kota Jakarta sampai dengan KM 414 ruas jalan tol Semarang Batang.