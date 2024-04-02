Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Alasan Mitsubishi Belum Pastikan Jadwal Xpander Hybrid Meluncur

Maruf El Rumi , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |14:55 WIB
Alasan Mitsubishi Belum Pastikan Jadwal Xpander Hybrid Meluncur
Kedatangan Xpander HEV ke Indonesia masih menjadi teka teki meski sudah diluncurkan di Thailand. (Foto: Mitsurma)
A
A
A

AKARTA - Kelahiran Xpander Hybrid Electric Vehicle (HEV) disebut bakal memanaskan persaingan pasar mobil di kelas hybrid, sejak diluncurkan di Thailand awal Februari 2024. Namun, Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) sebagai pemegang merek Mitsubishi masih belum memberikan kepastian kapan mobil Multi purpose vehicle (MPV) tersebut dibawa ke Indonesia.

XPander merupakan salah satu MPV seven seat (7 penumpang) yang laris manis di Indonesia. Karena itu, banyak yang memprediksi, kehadiran XPander Hybrid akan membuat pemain lama seperti Suzuki Ertiga Hybrid, XL7 Hybrid serta Toyota Innova Zenix Hybrid yang laris di Indonesia harus siaga.

 Di Thailand, Xpander HEV telah meluncur awal Februari lalu. "Saat pertama kali datang ke Indonesia setahun yang lalu, saat itu kayaknya saya dapat pertanyaan yang sama," kata President Director PT MMKSI, Atsushi Kurita, kepada media, Senin (1/4/2024).

Kurita mengatakan, pihaknya masih terus melihat bagaimana perkembangan pasar mobil Hybrid di Indonesia. Menurut dia, kondisi Thailand dan Indonesia berbeda sehingga Mitsubishi memilih meluncurkan XPander Hybrid di Negeri Gajah Putih tersebut di bandingkan Tanah Air. Salah satunya terkait regulasi.

Halaman:
1 2
      
