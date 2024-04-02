Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berapa Harga Rolls-Royce Phantom di Indonesia?

Redaksi , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |15:34 WIB
Berapa Harga Rolls-Royce Phantom di Indonesia?
Berapa harga Rolls-Royce Phantom di Indonesia? (Dok Rolls-Royce)
A
A
A

JAKARTA - Rolls-Royce Phantom merupakan mobil mewah dengan performa menawan. Mobil ini juga menjadi simbol dari status dan gaya hidup mewah.

Berapa harga Rolls-Royce Phantom di Indonesia? Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (2/4/2024), Rolls-Royce Phantom memiliki 4 varian, yaitu 6.7 L, Coupe 6.7 L, Drophead Coupe 6.7 L, dan Extended Wheelbase 6.7 L. Sementara Rolls-Royce Phantom dibanderol mulai dari Rp20 miliar hingga Rp24 miliar.

Di balik banderolnya yang tinggi, mobil ini tentunya dilengkapi sejumlah fitur dan mesin yang bertenaga.

Mobil ini ditenagai mesin bensin 6749cc 12-silinder. Rolls Royce Phantom menghasilkan tenaga sebesar 453 hp dengan torsi 720 Nm, dilengkapi pilihan transmisi 8-Speed Otomatis.

Mesin ini menghasilkan tenaga yang besar, dengan output sebesar 563 PS dan torsi mencapai 900 Nm yang disalurkan melalui transmisi otomatis 8-percepatan. Transmisi ini, yang tidak kalah canggih, menggunakan bantuan teknologi satelit untuk memastikan posisi gear selalu optimal.

Fitur-fitur Phantom mencakup keamanan seperti Anti Theft Device, Alarm Mobil, dan Engine Immobilizer.

