Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Waspadai Microsleep saat Mudik, Pengemudi Diingatkan Istirahat Berkala

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |14:26 WIB
Waspadai Microsleep saat Mudik, Pengemudi Diingatkan Istirahat Berkala
Waspadai mircosleep saat mudk, pemudik diingatkan istirahat berkala. (Ilustrasi/Livescience)
A
A
A

JAKARTA – Perjalanan mudik jarak jauh dengan melewati jalan tol dapat menyimpan banyak risiko. Salah satunya adalah microsleep. Ini merupakan gangguan yang kerap menyerang pengemudi dan bisa berakibat kecelakaan fatal.

Microsleep adalah kondisi saat pengemudi tertidur dalam waktu yang sangat singkat, meski tampak seperti dalam keadaan sadar. Kondisi ini sangat berbahaya dan bisa membuat pengemudi kehilangan kendali.

Training Director Safety Defensive Consultant Indonesia, Sony Susmana, mengatakan microsleep berbeda dengan mengantuk. Sebab, mengantuk saat mengemudi masih bisa dimanipulasi dengan minum, makan makanan ringan, bernyanyi, dan lain-lain.

“Kondisi ini datang ketika fisik kelelahan akibat mengemudi selama berjam-jam. Tidak ada aktivitas yang efektif untuk mengobatinya selain beristirahat yang cukup,” kata Sony saat dihubungi MNC Portal Indonesia, beberapa waktu lalu.

Karena itu, manajemen perjalanan sangat penting bagi pelaku mudik Lebaran 2024 agar tidak mengalami kecelakaan. Selain beristirahat di perjalanan, mempersiapkan diri sebelum melakukan perjalanan juga sangat penting.

“Kunci dari melakukan long trip adalah istirahat berkala, kalau menggunakan sistem target bahaya sekali. Jadi, kalau ingin Lebaran di tempat tujuan tepat, maka dua hari sebelumnya sudah melakukan perjalanan. Target seperti itu baru benar. Tapi, kalau berharap satu hari perjalanan sampai tempat tujuan, pasti akan stres,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/53/3127084/mudik-l49R_large.jpg
Daftar Rekomendasi Box Motor yang Cocok untuk Mudik Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/52/3127074/mekanik_auto2000-ZWLk_large.jpg
Tak Libur Lebaran, Mekanik Siaga Kawal Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/53/3127060/mudik_motor-gSfn_large.jpg
5 Penyebab Kecelakaan Motor saat Mudik, Bikers Harus Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/52/3127047/microsleep-GSnZ_large.jpg
Waspada Microsleep saat Mudik Lebaran, Jangan Lupa Istirahat Berkala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/53/3126895/bale_santai_honda-0peT_large.jpg
Bale Santai Honda Beroperasi 24 Jam saat Mudik Lebaran, Ada Cek Motor Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/53/3126886/mudik_bareng-lUxA_large.jpg
Pakai Bus Premium, Ratusan Mekanik Mudik Bareng ke Yogyakarta dan Surabaya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement