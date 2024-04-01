Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

Viral Bocah 12 Tahun Sopiri Truk Trailer di Jalan Tol, Ini Tanggapan dari Polisi

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |16:53 WIB
Viral Bocah 12 Tahun Sopiri Truk Trailer di Jalan Tol, Ini Tanggapan dari Polisi
Foto: Tangkapan layar/X.
JAKARTA – Sebuah video viral yang memperlihatkan bocah kecil mengemudikan truk trailer di jalan tol telah membuat heboh warganet. Pengguna media sosial geram karena kejadian ini berpotensi menyebabkan kejadian tragis seperti kecelakaan mematikan di gerbang tol Halim, beberapa waktu lalu.

Saat ditelusuri, pengemudi yang menyebabkan kecelakaan ternyata belum memiliki SIM, dan baru berusia 12 tahun. Seperti diketahui, untuk mengendarai truk, minimal harus memiliki SIM B Umum, dan prosesnya membutuhkan waktu untuk meningkatkan dari SIM A

Video viral tersebut diunggah oleh akun X (Twitter) @asimetri_id, yang memperlihatkan kondisi umum di jalan tol. Awalnya, video mengarah pada sebuah trailer yang berada di lajur paling kiri, sebelum truk berwarna hijau datang di posisi tengah.

Terlihat seorang bocah berusaha belasan tahun sedang mengemudikan truk trailer yang membawa muatan tersebut. Bahkan, tidak ada pendamping atau kernet yang terlihat dari kursi sebelah kiri yang kosong.

“Bro, narik ke mana?,” tanya sang perekam.

“Tasik,” jawab bocah tersebut sambil sesekali menoleh ke arah perekam.

“Tasik? Umur berapa?,” tanya lagi sang perekam.

“12,” timpal bocah tersebut.

Mirisnya, bocah tersebut terlihat berkendara sambil menghisap rokok, yang dapat membuat konsentrasi terganggu. Selain itu, pada usia tersebut diyakini belum memiliki kematangan dalam menentukan pilihan saat berada dalam kondisi sulit.

Telusuri berita ototekno lainnya
