HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mudik Pakai Mobil, Perhatikan Hal Ini Agar Sistem Pengereman Tetap Optimal

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |19:30 WIB
JAKARTA – Sebanyak 193,6 juta orang diperkirakan akan melakukan perjalanan mudik Lebaran tahun ini, dengan 35,4 juta di antaranya menggunakan mobil pribadi.

Sebelum melakukan perjalanan jarak jauh, pemudik wajib melakukan perawatan pada mobil mereka. Terutama pada sistem pengereman yang menjadi komponen terpenting untuk menjaga keselamatan di sepanjang perjalanan.

Sistem pengereman menjadi salah satu komponen terpenting pada sebuah kendaraan. Tugasnya adalah memperlambat sampai menghentikan laju. Jika bermasalah, maka bisa mengalami kecelakaan.

Salah satu komponen dalam sistem pengereman yang perlu dilakukan perawatan adalah kampas rem. Pasalnya, komponen tersebut yang berfungsi mengurangi kecepatan kendaraan ketika bergesekan dengan piringan cakram. 

Rachmat Dwinata selaku Bendix Representative di Indonesia menegaskan perawatan pada sistem pengereman sangat diperlukan. Selain itu, ada hal yang perlu dipahami pengendara agar kampas rem tetap awet dan memiliki kinerja optimal.

“Pertama itu hindari hard braking, itu sangat bahaya. Kedua perawatan rutin itu perlu, jadi jangan tunggu sudah bunyi baru cek. Kemudian flushing minyak rem itu 20.000 km dilakukan, ketebalan (disc brake/piringan) diperhatikan,” kata Rachmat di Jakarta Barat, beberapa waktu lalu.

