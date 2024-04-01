Klakson Telolet Ternyata Bisa Bikin Rem Blong, Ini Penjelasannya

JAKARTA – Klakson telolet kembali menjadi sorotan setelah kembali menelan korban jiwa, kali ini dari kalangan anak-anak. Kementerian Perhubungan telah melarang penggunaan klakson ini karena dianggap menyalahi aturan.

Seperti diketahui, klakson telolet kerap dipasang pada bus yang memanfaatkan angin dari sistem pengereman untuk menghasilkan suara yang diinginkan. Padahal, itu sangat berisiko bagi keselamatan bus karena bisa membuat rem blong.

Irwan Supriyono Selaku Direktur After Sales & Technical PT Hino Motor Sales Indonesia (HMSI) menjelaskan mengenai bahaya memasang klakson telolet sembarangan. Mengingat, dalam penelurusannya, ditemukan sumber angin untuk komponen tersebut langsung diambil dari kompresor.

“(Soal) klakson telolet. Jadi sebetulnya banyak sekali case, menggunakan klakson angin, tapi mengambilnya itu di tempat yang salah. Jadi kita lihat, banyak dari mereka, mengambil (angin) langsung dari tangki tanpa melalui safety valve,” kata Irwan di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Irwan mengatakan bahwa pemasang klakson telolet sebenarnya dapat dilakukan asal mengikuti petunjuk dari pabrikan. Ia menuturkan ada saluran angin yang lebih aman untuk memasang klakson telolet, sehingga sistem pengereman tetap bekerja optimal.