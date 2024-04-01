Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Apakah Rubicon Termasuk Jeep? Ini Jawabannya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |08:47 WIB
Apakah Rubicon Termasuk Jeep? Ini Jawabannya
Ilustrasi apakah mobil rubicorn sama dengan jeep? (Foto:Instagram)
APAKAH Rubicon termasuk Jeep? Ini jawabannya yang belum banyak orang tahu. Adapun mobil ini sudah diproduksi pada tahun 2007 hingga sekarang.

Lantas apakah Rubicon termasuk Jeep? Ini jawabannya yang perlu Anda ketahui. Adapun Rubicon adalah bagian teratas dari Jeep Wrangler. Jika Anda menginginkan kendaraan off-road terbaik tanpa harus melakukan terlalu banyak modifikasi aftermarket.

Rubicon adalah pilihan yang tepat. Tentunya klasifikasinya juga sama. Dengan bodinya yang gahar dan besar, Jeep menjadi salah satu pabrikan yang senantiasa menghadirkan mobil-mobil dengan torsi dan tenaga yang besar untuk melewati berbagai medan.

Mulai menjual mobilnya sejak era Perang Dunia 2 lalu, Jeep berhasil menjual berbagai variannya di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Salah satunya adalah Jeep Wrangler yang memiliki tiga varian terpisah, yaitu Sport, Sahara, dan Rubicon.

Halaman:
1 2
      
