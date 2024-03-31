Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

Viral, Pengemudi Ini Bingung Ditagih Rp48 Juta untuk Parkir 21 Menit

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |20:56 WIB
Viral, Pengemudi Ini Bingung Ditagih Rp48 Juta untuk Parkir 21 Menit
Foto: Tangkapan layar/@deryzky.
A
A
A

JAKARTA – Sebuah video di media sosial yang memperlihatkan seseorang harus membayar Rp48 juta untuk parkir selama 21 menit menjadi viral di media sosial. Tagihan dari mesin parkir otomatti di sebuah pusat perkantoran itu juga membuat warganet kaget dan kebingungan.

Dalam video yang dibagikan akun TikTok @deryzky itu, seroang pengemudi terlihat kebingungan saat ingin melakukan transaksi pembayaran untuk keluar dari lokasi tersebut.

Tertera dalam layar, mobilnya parkir selama 21 menit 36 detik di Green Office Park 6, dengan tagihan sebesar Rp48.731.000. Jumlah tagihan yang sangat tidak wajar itu jelas membuat pengemudi tersebut kebingungan.

“Mau pake kartu keluarga juga sulit ini mah,” tulis akun @deryzky dalam keterangan unggahan videonya. Rasa frustrasi semakin melanda saat mesin parkir terus berbunyi dan meminta menempelkan kartu pembayaran non-tunai.

“Silahkan tempel gimana, mau bayar gimana Rp48 juta. Cuma 21 menit, bukan main, mau ditempel apa? Kartu kredit juga mana bisa, ya ampun apes banget ini hari,” keluh pengemudi yang merekam kejadian tersebut.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi terkait kejadian ini baik dari pengemudi maupun pengelola parkir di Green Office Park 6. Tetapi diduga, terjadi kesalahan pada sistem mesin parkir yang menyebabkan tagihan fantastis tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/15/3174730/viral_wagub_aceh-TYCP_large.jpg
Viral Wagub Aceh Adang Truk Pelat dari Sumbar, Malah Kasih Uang Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/15/3173922/viral_pengendara_nmax_hentikan_bus_di_tikungan_tajam-twdo_large.jpg
Viral Pengendara NMax Hentikan Bus di Tikungan Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/15/3171645/hyundai_ioniq_5-ucgA_large.jpg
Viral Mobil Listrik Hyundai Ioniq 5 Mogok Tak Bisa Didorong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/53/3162669/layangan-LKlX_large.jpg
Viral Pemotor Hampir Celaka Terjerat Benang Layangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/53/3161063/moge_terobos_jalur_transjakarta-G7oq_large.jpg
Viral Rombongan Moge Terobos Jalur TransJakarta, Polisi Pastikan Kena Tilang Elektronik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/52/3155123/mobil_gantung_kantong_keresek_di_wiper_belakang-gN2m_large.jpg
Viral Mobil di Aceh Kompak Gantung Kantong Plastik di Belakang, Warganet Penasaran
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement