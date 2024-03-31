Viral, Pengemudi Ini Bingung Ditagih Rp48 Juta untuk Parkir 21 Menit

JAKARTA – Sebuah video di media sosial yang memperlihatkan seseorang harus membayar Rp48 juta untuk parkir selama 21 menit menjadi viral di media sosial. Tagihan dari mesin parkir otomatti di sebuah pusat perkantoran itu juga membuat warganet kaget dan kebingungan.

Dalam video yang dibagikan akun TikTok @deryzky itu, seroang pengemudi terlihat kebingungan saat ingin melakukan transaksi pembayaran untuk keluar dari lokasi tersebut.

Tertera dalam layar, mobilnya parkir selama 21 menit 36 detik di Green Office Park 6, dengan tagihan sebesar Rp48.731.000. Jumlah tagihan yang sangat tidak wajar itu jelas membuat pengemudi tersebut kebingungan.

“Mau pake kartu keluarga juga sulit ini mah,” tulis akun @deryzky dalam keterangan unggahan videonya. Rasa frustrasi semakin melanda saat mesin parkir terus berbunyi dan meminta menempelkan kartu pembayaran non-tunai.

“Silahkan tempel gimana, mau bayar gimana Rp48 juta. Cuma 21 menit, bukan main, mau ditempel apa? Kartu kredit juga mana bisa, ya ampun apes banget ini hari,” keluh pengemudi yang merekam kejadian tersebut.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi terkait kejadian ini baik dari pengemudi maupun pengelola parkir di Green Office Park 6. Tetapi diduga, terjadi kesalahan pada sistem mesin parkir yang menyebabkan tagihan fantastis tersebut.