HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ini Alasan Honda BeAT Jadi Incaran Favorit Para Maling Motor

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |11:33 WIB
Ini Alasan Honda BeAT Jadi Incaran Favorit Para Maling Motor
Foto: Okezone.
A
A
A

JAKARTA Honda BeAT adalah salah satu model motor yang menjadi incaran para pelaku pencurian di Indonesia. Salah satu alasannya adalah skuter matik ini tidak memiliki sistem keamanan yang tinggi.

BACA JUGA:

Menanggapi hal tersebut, Marketing Director PT Astra Honda Motor (AHM) Octavianus Dwi Putro mengatakan sistem keamanan bukan menjadi hal utama. Menurutnya, sebuah sepeda motor menjadi incaran pencurian karena model tersebut paling laris di pasar.

“Masalah keamanan ini sebenarnya tidak melihat model motornya. Karena laku jadi banyak yang cari, kalau mau dikasih fitur (keyless) itu pun ada yang lebih ahli bisa buka juga,” kata Octa di Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu. 

Sistem keyless memang dianggap menjadi solusi terbaik untuk menghindari pencurian karena lebih sulit dalam menghidupkan kendaraan. Tapi, penambahan fitur ini akan berpengaruh pada harga jual motor tersebut.

Terlebih saat ini Honda BeAT memiliki keunggulan harga yang sangat terjangkau, selain irit bahan bakar. Tapi, dengan harga tersebut konsumen mendapatkan minim fitur, meski pabrikan berusaha memberikan sedikit pembaruan.

“Kalau konsumen kan maunya semua (keyless dan ABS), tetapi balik lagi ke kebutuhan konsumen. Kita akan kasih banyak opsi ke konsumen. Nanti kita lihat, dan itu biasanya jadi opsi untuk konsumen,” ujar Octa.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita ototekno lainnya
