Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Persiapan Mudik Lebaran, Ini Tips untuk Memilih Ban Mobil Anda

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |18:58 WIB
Persiapan Mudik Lebaran, Ini Tips untuk Memilih Ban Mobil Anda
A
A
A

JAKARTAMudik Lebaran adalah sebuah momen yang banyak ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Setiap tahun, jutaan orang menggunakan jalur darat memadati jalan-jalan di berbagai wilayah Indonesia melakukan perjalanan mudik pulang ke kampung halamannya.

Bagi yang menggunakan kendaraan pribadi, terutama mobil, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai persiapan demi kelancaran dan keamanan mudik. Salah satu hal tersebut adalah terkait ban kendaraan Anda, mengingat “alas kaki” mobil ini memiliki fungsi yang sangat penting.

Memilih ban mobil yang tepat sebelum mudik perlu dilakukan untuk kelancaran perjalanan. Salah memilih ban dapat mempengaruhi kenyamanan dalam berkendara. Bahkan lebih parahnya lagi, bisa-bisa mengakibatkan kecelakaan yang dapat berujung fatal.

Sebut saja jika mudik menggunakan ban full off-road padahal jalan yang dilalui adalah jalan beraspal halus. Maka mobil akan sulit seimbang dan daya cengkramnya rendah. Untuk itu perlu memilih jenis ban yang tepat agar perjalanan mudik aman.

Nah berikut adalah tips memilih ban mobil yang tepat agar aman untuk mudik, sebagaimana dilansir dari berbagai sumber, Senin (31/3/2024).

Kenali jenis ban 

Ban milik banyak jenis. Misalnya ban tubeless yang memiliki cairan anti-bocor saat pertama kali dipasang. Kelebihannya adalah lebih tahan udara dan tidak mudah kempes bahkan tanpa menggunakan ban dalam.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/15/3175552//ban_turanza_6-uC3f_large.jpg
Suplai Ban, Bridgestone Ungkap Bakal Ada SUV Baru di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/15/3175366//presdie_bridgestone_indonesia_mukiat_sutikno-JGWV_large.jpg
Penjualan Mobil Lesu, Ban Juga Terdampak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/16/3174201//ilustrasi-L5bA_large.jpg
Cara Reset Algoritma Instagram Agar Lebih Sesuai dengan Minat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/15/3173680//dunlop-9h1a_large.jpg
Perkuat Pasar, Dunlop Gandeng Produsen Ban Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/16/3173185//ilustrasi-GdDS_large.jpg
Cara Mudah Melihat Tanggal Pembuatan Akun Facebook Kamu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/15/3173047//ilustrasi-aPyx_large.jpg
Cara Ampuh Mengatasi Kaca Mobil Tergores Wiper
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement