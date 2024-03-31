Persiapan Mudik Lebaran, Ini Tips untuk Memilih Ban Mobil Anda

JAKARTA – Mudik Lebaran adalah sebuah momen yang banyak ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Setiap tahun, jutaan orang menggunakan jalur darat memadati jalan-jalan di berbagai wilayah Indonesia melakukan perjalanan mudik pulang ke kampung halamannya.

BACA JUGA: Cara Mencegah Mabuk Darat saat Mudik Lebaran

Bagi yang menggunakan kendaraan pribadi, terutama mobil, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai persiapan demi kelancaran dan keamanan mudik. Salah satu hal tersebut adalah terkait ban kendaraan Anda, mengingat “alas kaki” mobil ini memiliki fungsi yang sangat penting.

Memilih ban mobil yang tepat sebelum mudik perlu dilakukan untuk kelancaran perjalanan. Salah memilih ban dapat mempengaruhi kenyamanan dalam berkendara. Bahkan lebih parahnya lagi, bisa-bisa mengakibatkan kecelakaan yang dapat berujung fatal.

Sebut saja jika mudik menggunakan ban full off-road padahal jalan yang dilalui adalah jalan beraspal halus. Maka mobil akan sulit seimbang dan daya cengkramnya rendah. Untuk itu perlu memilih jenis ban yang tepat agar perjalanan mudik aman.

Nah berikut adalah tips memilih ban mobil yang tepat agar aman untuk mudik, sebagaimana dilansir dari berbagai sumber, Senin (31/3/2024).

Kenali jenis ban

Ban milik banyak jenis. Misalnya ban tubeless yang memiliki cairan anti-bocor saat pertama kali dipasang. Kelebihannya adalah lebih tahan udara dan tidak mudah kempes bahkan tanpa menggunakan ban dalam.