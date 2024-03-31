Pastikan Kenyamanan Mudik, Nissan Indonesia Kembali Hadirkan Bengkel Siaga Lebaran 2024

JAKARTA – Mudik Lebaran merupakan momen bagi keluarga Indonesia untuk berkumpul bersama keluarga. Oleh karena itu, menyambut libur Hari Raya Idul Fitri 1445 H ini, Nissan Indonesia kembali menghadirkan Bengkel Siaga yang akan buka dari 7-14 April 2024, kecuali hari-H Idul Fitri.

Bengkel Siaga ini adalah bentuk upaya Nissan Indonesia untuk memastikan keamanan dan kenyamanan para penggunaan kendaraan Nissan dan pelanggannya selama perjalanan mudik.

Bengkel Siaga Nissan akan tersedia di 17 Bengkel Resmi Nissan yang tersebar di berbagai wilayah, meliputi:

· Jabodetabek: Nissan Halim, Nissan Puri Indah, Nissan Gading Serpong, dan Nissan Yasmin.

· Jawa Barat: Nissan Soekarno Hatta, Nissan Purwakarta, dan Nissan Kedawung.

· Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta: Nissan Setiabudi, Nissan Mlati, dan Nissan Solo Baru.

· Jawa Timur: Nissan Jemursari, Nissan S. Parman, dan Nissan Banyuwangi.

· Lampung: Nissan Labuhan Ratu.

· Sumatra Selatan: Nissan Istana.

· Sumatra Barat: Nissan Khatib Sulaiman.

· Sumatra Utara: Nissan Amir Hamzah.