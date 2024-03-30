Viral Polisi Bagi-Bagi Takjil, tapi Tak Ada Pengendara Lewat

JAKARTA - Pada saat bulan Ramadhan, banyak pihak memberikan takjil kepada mereka yang berpuasa. Kadang takjil dibagikan kepada para pengendara di pinggir jalan.

Para pengendara biasanya berhenti untuk menerima takjil yang diberikan.

Namun, ini berbeda dengan yang dilakukan kepolisian. Saat itu, petugas tengah bersiap membagikan takjil kepada para pengendara yang lewat.

Tampak makanan sudah terbungkus rapi, siap diberikan kepada pengendara yang lewat. Petugas juga bersiap di pinggir jalan untuk membagikannya.

Namun, niat bagi-bagi takjil ini tampaknya dimaknai lain oleh pengendara. Itu karena disebutkan, tak ada pengendara motor yang lewat untuk mengambil takjil.

"Ini rencana mau bagi-bagi takjil. tapi tidak ada yang mau lewat. Orang kira sweeping ini," demikian kata seorang dalam video yang diunggah akun Instagram @klatenkita, dikutip Sabtu (30/3/2024).

Tidak diketahui pasti kapan dan lokasi peristiwa ini terjadi.

Video itu pun viral di media sosial (medsos). Video itu telah mendapat sekitar 98 ribu likes dan 7 ribu komentar.