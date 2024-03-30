Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Viral Polisi Bagi-Bagi Takjil, tapi Tak Ada Pengendara Lewat

Redaksi , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |17:37 WIB
Viral Polisi Bagi-Bagi Takjil, tapi Tak Ada Pengendara Lewat
Viral polisi bagi-bagi takjil tapi sepi. (Instagram/@klatenkita)
A
A
A

JAKARTA - Pada saat bulan Ramadhan, banyak pihak memberikan takjil kepada mereka yang berpuasa. Kadang takjil dibagikan kepada para pengendara di pinggir jalan.

Para pengendara biasanya berhenti untuk menerima takjil yang diberikan.

Namun, ini berbeda dengan yang dilakukan kepolisian. Saat itu, petugas tengah bersiap membagikan takjil kepada para pengendara yang lewat.

Tampak makanan sudah terbungkus rapi, siap diberikan kepada pengendara yang lewat. Petugas juga bersiap di pinggir jalan untuk membagikannya.

Namun, niat bagi-bagi takjil ini tampaknya dimaknai lain oleh pengendara. Itu karena disebutkan, tak ada pengendara motor yang lewat untuk mengambil takjil.

"Ini rencana mau bagi-bagi takjil. tapi tidak ada yang mau lewat. Orang kira sweeping ini," demikian kata seorang dalam video yang diunggah akun Instagram @klatenkita, dikutip Sabtu (30/3/2024).

Tidak diketahui pasti kapan dan lokasi peristiwa ini terjadi.

Video itu pun viral di media sosial (medsos). Video itu telah mendapat sekitar 98 ribu likes dan 7 ribu komentar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
bagi-bagi takjil takjil Viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/15/3174730/viral_wagub_aceh-TYCP_large.jpg
Viral Wagub Aceh Adang Truk Pelat dari Sumbar, Malah Kasih Uang Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/15/3173922/viral_pengendara_nmax_hentikan_bus_di_tikungan_tajam-twdo_large.jpg
Viral Pengendara NMax Hentikan Bus di Tikungan Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/15/3171645/hyundai_ioniq_5-ucgA_large.jpg
Viral Mobil Listrik Hyundai Ioniq 5 Mogok Tak Bisa Didorong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/53/3162669/layangan-LKlX_large.jpg
Viral Pemotor Hampir Celaka Terjerat Benang Layangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/53/3161063/moge_terobos_jalur_transjakarta-G7oq_large.jpg
Viral Rombongan Moge Terobos Jalur TransJakarta, Polisi Pastikan Kena Tilang Elektronik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/52/3155123/mobil_gantung_kantong_keresek_di_wiper_belakang-gN2m_large.jpg
Viral Mobil di Aceh Kompak Gantung Kantong Plastik di Belakang, Warganet Penasaran
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement