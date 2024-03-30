Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Kembangkan Ekosistem Kendaraan Listrik, Pemerintah Dorong UMKM

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |11:29 WIB
Kembangkan Ekosistem Kendaraan Listrik, Pemerintah Dorong UMKM
Kembangkan ekosistem kendaraan listrik, pemerintah dorong UMKM ikut terlibat. (MPI/Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Langkah yang dilakukan dengan mendorong industri kecil menengah (IKM) untuk menyuplai komponen untuk kendaraan listrik.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita mengatakan potensi pasar industri otomotif di Indonesia masih terus tumbuh. Hal ini berdasarkan laporan dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), untuk penjualan sepeda motor domestik dapat mencapai 6.236.992 unit sepanjang 2023.

“Angka tersebut naik 19,44 persen dibanding tahun 2022. Penjualan sepeda motor domestik menembus hingga 5.221.470 unit,” kata Reni seperti dikutip dalam keterangan resmi Kemenperin, Sabtu (30/3/2024).

Khusus dalam pengembangan motor listrik, baik itu dalam pembuatan parts/komponen motor listrik, perakitan, maupun jasa service, dan reparasi, diharapkan produk dan jasa yang dihasilkan oleh IKM mampu memenuhi standar kualitas, harga yang ekonomis, dan pengiriman yang tepat waktu.

“Walaupun kami telah memulai pengembangan motor listrik, namun kami tidak akan meninggalkan industri kendaraan bermotor konvensional dengan bahan bakar fosil,” ujar Reni.

Kegiatan yang sudah dijalankan adalah Bimbingan Teknis Perbengkelan Sepeda Listrik dan Motor Listrik bagi IKM di NTB dan Bali, Pendampingan Pembuatan Prototipe Sepeda Listrik di NTB, serta Bimbingan Teknis Pengelasan dalam Rangka Pembuatan Rangka Motor Listrik di Purbalingga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/52/3133671/mobil_listrik-AkaP_large.jpg
Terungkap, Ini Alasan Konsorsium Baterai LG Batal Investasi di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/52/3087887/mobil_listrik-IzW5_large.jpg
Membumikan Kendaraan Listrik hingga Desa, Begini Strateginya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/52/3005653/ratusan-kendaraan-listrik-bakal-kawal-tamu-vvip-world-water-forum-di-bali-Y8AE8HsUSe.jpeg
Ratusan Kendaraan Listrik Bakal Kawal Tamu VVIP World Water Forum di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/04/52/3004263/jokowi-sebut-ri-bisa-produksi-1-6-juta-motor-listrik-baru-tercapai-100-ribu-7OBvJxn93A.jpg
Jokowi Sebut RI Bisa Produksi 1,6 Juta Motor Listrik, Baru Tercapai 100 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/52/3004096/jokowi-ungkap-pabrik-baterai-beroperasi-bulan-depan-harapkan-ekosistem-kendaraan-listrik-segera-terbentuk-liukgyxh9g.jpg
Jokowi Ungkap Pabrik Baterai Beroperasi Bulan Depan, Harapkan Ekosistem Kendaraan Listrik Segera Terbentuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/52/2978906/kendaraan-listrik-mulai-menjamur-di-indonesia-berdampak-ke-produsen-oli-FeBSuUeHGW.jpg
Kendaraan Listrik Mulai Menjamur di Indonesia, Berdampak ke Produsen Oli?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement