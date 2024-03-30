Kembangkan Ekosistem Kendaraan Listrik, Pemerintah Dorong UMKM

JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Langkah yang dilakukan dengan mendorong industri kecil menengah (IKM) untuk menyuplai komponen untuk kendaraan listrik.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita mengatakan potensi pasar industri otomotif di Indonesia masih terus tumbuh. Hal ini berdasarkan laporan dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), untuk penjualan sepeda motor domestik dapat mencapai 6.236.992 unit sepanjang 2023.

“Angka tersebut naik 19,44 persen dibanding tahun 2022. Penjualan sepeda motor domestik menembus hingga 5.221.470 unit,” kata Reni seperti dikutip dalam keterangan resmi Kemenperin, Sabtu (30/3/2024).

Khusus dalam pengembangan motor listrik, baik itu dalam pembuatan parts/komponen motor listrik, perakitan, maupun jasa service, dan reparasi, diharapkan produk dan jasa yang dihasilkan oleh IKM mampu memenuhi standar kualitas, harga yang ekonomis, dan pengiriman yang tepat waktu.

“Walaupun kami telah memulai pengembangan motor listrik, namun kami tidak akan meninggalkan industri kendaraan bermotor konvensional dengan bahan bakar fosil,” ujar Reni.

Kegiatan yang sudah dijalankan adalah Bimbingan Teknis Perbengkelan Sepeda Listrik dan Motor Listrik bagi IKM di NTB dan Bali, Pendampingan Pembuatan Prototipe Sepeda Listrik di NTB, serta Bimbingan Teknis Pengelasan dalam Rangka Pembuatan Rangka Motor Listrik di Purbalingga.