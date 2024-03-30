Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berbahaya, Pemudik Motor Diminta Tidak Bawa Anak-anak

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |13:14 WIB
Berbahaya, Pemudik Motor Diminta Tidak Bawa Anak-anak
Berbahaya, pemudik motor diminta tidak membawa anak-anak. (Ilustrasi/Okezone)
JAKARTA – Sebanyak 193,6 juta orang diprediksi mudik pada Lebaran 2024. Selain menggunakan transportasi umum, ada juga pemudik menggunakan kendaraan pribadi, seperti sepeda motor.

Meski sudah diimbau untuk tidak menggunakan sepeda motor, tetap saja jumlahnya meningkat setiap tahunnya. Sekitar 31,12 juta atau sebesar 16,07 persen akan menggunakan sepeda motor pada mudik tahun ini.

Mudik menggunakan sepeda motor dianggap lebih efisien karena biaya perjalanan menjadi lebih murah. Namun, risiko mudik menggunakan sepeda motor juga sangat besar dan harus pandai dalam mengatur jadwal perjalanan.

Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, meminta pemerintah tegas untuk melarang pemudik sepeda motor, terutama yang membawa anak-anak.

“Pemerintah tidak hanya menghimbau, akan tetapi harus berani menyatakan melarang mudik sepeda motor membawa anak-anak,” kata Djoko dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (30/3/2024).

Djoko meminta pemerintah menambah kuota mudik gratis untuk menghindari pemudik dengan sepeda motor. Hal itu mengingat salah satu alasan untuk mudik menggunakan sepeda motor adalah harga tiket yang sangat tinggi saat musim mudik lebaran.

“Apapun alasannya, setiap pemudik yang ketahuan membawa anak-anak dengan sepeda motor harus dihentikan perjalanannya. Dapat diminta kembali ke rumah atau disediakan kendaraan yang akan membawa ke daerah tujuan,” ujar Djoko.

Selain mudik gratis, Djoko meminta pemerintah mengupayakan tarif tiket terjangkau pada mudik lebaran. Mengingat kenaikan harga tiket selalu terjadi pada momen mudik lebaran atau hari raya lannya.

