Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Kasus BBM Dicampur Air, Apa Dampaknya ke Mesin Motor?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |10:57 WIB
Kasus BBM Dicampur Air, Apa Dampaknya ke Mesin Motor?
Kasus BBM dicampur air, apa dampaknya ke motor? (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Terungkap kasus BBM jenis Pertalite dicampur air pada salah satu SPBU di Bekasi, Jawa Barat. Kasus itu terungkap setelah sejumlah sepeda motor mogok usai mengisi BBM di SPBU tersebut. Setelah dikuras, ternyata ditemukan campuran air pada BBM yang dibeli di SPBU itu.

Diketahui, air sangat berbahaya bagi kondisi mesin yang sedang hidup. Ketika masuk ke dalam ruang pembakaran, air dapat membuat komponen di dalam mesin rusak yang dinamakan waterhammer.

Asst General Manager Marketing Public Relations PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Antonius Widiantoro, mengungkapkan ada banyak dampak buruk BBM tercampur dengan air.

“Air itu kan enggak menyatu dengan bensin dan itu bisa membuat tangki berkarat. Karatnya itu bisa menyumbat filter. Lama-kelamaan kalau itu kotor atau berkarat bisa mempengaruhi proses pembakaran,” kata Anton di Jakarta, belum lama ini.

Jika sudah mengisi BBM yang tercampur air, Anton menyarankan segera membawanya ke bengkel resmi. Selain menguras tangki bahan bakar, komponen lain seperti injektor dan bagian dalam mesin perlu dibersihkan.

Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada air yang tersisa di tangki bahan bakar, ruang pembakaran, ruang mesin, dan juga injektor, sehingga motor akan kembali bekerja secara optimal.

“Kita juga enggak sadar kalau misalkan kondisi bensinnya tercampur air, atau dulu orang mencampurkan oktan boster misalkan. Itukan tidak semuanya larut ke bensin, terkadang itu menjadi pentumbat injektor sehingga perlu dibersihkan dan dirawat secara rutin,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175387//pertalite-3pgM_large.jpg
Pertamina Pastikan BBM Pertalite Tak Mengandung Etanol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175143//spbu-4Wb1_large.jpg
Stok BBM SPBU Swasta Kosong Bikin Investor Kabur dari Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175141//prabowo-fFoZ_large.png
Bahlil Sebut Prabowo Setuju Mandatori BBM Dicampur Etanol 10%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175047//bbm_pertamina-6fdW_large.jpg
Harga BBM Pertamina Naik Berlaku 7 Oktober 2025, Cek Pertalite hingga Dexlite
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174738//bbm_shell-tVQ9_large.jpg
Shell Belum Sepakati Impor BBM Pertamina, SPBU Hanya Tersedia V-Power Diesel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174163//bbm_pertamina-Gr4a_large.jpg
4 Fakta Harga BBM Naik Oktober 2025 hingga Stok di Indonesia 21 Hari
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement