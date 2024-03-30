7 Tips Rawat AC Mobil agar Tetap Dingin

JAKARTA – AC mobil merupakan bagian penting yang membuat perjalanan menjadi lebih nyaman. Ketika cuaca sedang panas, AC bekerja mendinginkan kabin supaya seluruh penumpang merasa sejuk sepanjang perjalanan.

Namun ketika hujan turun, AC mobil wajib tetap dinyalakan supaya penumpang tidak kegerahan dan kaca mobil tidak berembun. Namun, suhu yang dipasang disesuaikan agar suhu di dalam kabin mobil tidak terlalu dingin.

“Menjaga kondisi AC mobil supaya tetap optimal mengingat kondisi cuaca yang tak menentu, apakah itu panas terik sampai kondisi hujan deras. AutoFamily membutuhkan AC supaya tetap nyaman dan kaca mobil tidak berembun. Untuk itu, perhatikan tips ringan ini agar AC tidak bermasalah dan mengganggu mobilitas setiap hari,” kata Aftersales Business Division Head Auto2000, Nur Imansyah Tara, dalam keterangannya.

Melakukan perawatan rutin pada AC mobil sangat diperlukan. Berikut cara mudah melakukan perawatan pada AC mobil seperti dibagikan Auto2000 :

1. Jaga Kebersihan Kabin Mobil

Selama perjalanan liburan, kotoran dan debu dapat masuk dengan mudah ke dalam mobil. Belum lagi kotoran yang terbawa oleh alas kaki penumpang. Keadaan akan semakin buruk ketika ada penumpang yang makan di dalam kabin sehingga remahan dan kotoran semakin banyak.

Perlu diketahui, evaporator AC memanfaatkan udara dari kabin mobil untuk didinginkan. Apabila kondisi kabin kotor, besar kemungkinan kotoran seperti debu ikut terisap ke evaporator. Jelas berbahaya bagi kesehatan dan berpotensi merusak evaporator.

Masalah lainnya adalah tumbuhnya jamur di evaporator. Selain membuat udara tidak dingin dan bau, jamur dapat merusak evaporator dan membawa bibit penyakit ke dalam kabin. Kondisi kabin kotor juga bisa berpengaruh terhadap kualitas filter kabin atau filter AC.

2. Cek Kondisi Komponen AC Sepulang Liburan

Hal yang perlu dilakukan pemilik mobil setelah perjalanan jauh adalah membersihkan kabin. Terutama dek depan sebagai jalur masuk udara ke evaporator dan Filter Kabin.

3. Cek Filter Kabin

Memeriksa kondisi filter kabin atau filter AC yang bertugas menyaring udara yang diisap oleh evaporator sangat oenting. Filter kabin yang kotor akan menghambat aliran udara dan terpenting adalah membawa debu yang akhirnya menempel di permukaan evaporator.

Kotoran yang menumouk dapat membuat AC mobil tidak dingin dan memicu penyakit pernapasan akibat udara AC yang kotor. Lingkungan sekitar evaporator yang lembap, akan mempercepat proses korosi dan timbulnya bibit penyakit.