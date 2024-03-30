Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Satu Keluarga Keracunan AC Mobil, Ini Tips Mencegahnya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |16:28 WIB
Satu Keluarga Keracunan AC Mobil, Ini Tips Mencegahnya
Satu keluarga keracunan AC mobi, ini tips mencegahnya. (Ilustrasi/Driving)
A
A
A

JAKARTA - Satu keluarga asal Lahat, Sumatera Selatan, keracunan AC mobil. Peristiwa ini terjadi di Tol Indralaya-Prabumulih.

Peristiwa terjadi saat rombongan tersebut hendak mudik ke Bandung, Jawa Barat, Minggu (24/3/2024). Dalam peristiwa ini, ada satu orang tewas.

Di tengah jalan tol, menurut salah satu korban, Iis Nurhayati, selepas ia mencium bau seperti petasan habis dibakar, tiba-tiba anaknya mengalami kejang seperti orang kesurupan. Disusul penumpang lain yang mengalami pusing dan muntah-muntah.

Diketahui, hal ini disebabkan terjadinya kebocoran pada sistem pembuangan gas. Gas buang ini masuk ke kabin. Gas karbon monoksida ini berbahaya jika terhirup saat mobil dalam kondisi berhenti atau berjalan.

Karena itu, ada beberapa hal yang bisa dilklukan untuk mencegah kejadian ini.

Pertama, ketika mobil diam dalam waktu lama, jangan berdiam saja di kabin. Karena di saat bersamaan, mesin dan AC mobil terus menyala.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/53/3069734/grab-i87s_large.jpg
Cara Orderan Grab Nyangkut Terus, Ini 6 Tipsnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/52/3013072/airbag_mobil_meledak-qlUX_large.jpg
Kenapa Airbag Mobil Bisa Meledak Sendiri? Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/53/3013068/rem_motor-2Hvq_large.jpg
Jari Terus Berada di Tuas Rem Motor, Waspada Bahaya Mengintai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/52/3008712/mobil-sudah-lama-tak-dipakai-ini-tips-menyalakannya-oh1qxOBJzQ.jpg
Mobil Sudah Lama Tak Dipakai, Ini Tips Menyalakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/53/3008433/ban-belakang-motor-lebih-cepat-botak-dibandingkan-ban-depan-mitos-atau-fakta-n9UyF8ub3b.jpg
Ban Belakang Motor Lebih Cepat Botak Dibandingkan Ban Depan, Mitos atau Fakta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/52/3007911/air-menetes-dari-kolong-mobil-ini-penyebabnya-ouTwmZCC9F.jpg
Air Menetes dari Kolong Mobil, Ini Penyebabnya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement