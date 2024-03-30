Satu Keluarga Keracunan AC Mobil, Ini Tips Mencegahnya

JAKARTA - Satu keluarga asal Lahat, Sumatera Selatan, keracunan AC mobil. Peristiwa ini terjadi di Tol Indralaya-Prabumulih.

Peristiwa terjadi saat rombongan tersebut hendak mudik ke Bandung, Jawa Barat, Minggu (24/3/2024). Dalam peristiwa ini, ada satu orang tewas.

Di tengah jalan tol, menurut salah satu korban, Iis Nurhayati, selepas ia mencium bau seperti petasan habis dibakar, tiba-tiba anaknya mengalami kejang seperti orang kesurupan. Disusul penumpang lain yang mengalami pusing dan muntah-muntah.

Diketahui, hal ini disebabkan terjadinya kebocoran pada sistem pembuangan gas. Gas buang ini masuk ke kabin. Gas karbon monoksida ini berbahaya jika terhirup saat mobil dalam kondisi berhenti atau berjalan.

Karena itu, ada beberapa hal yang bisa dilklukan untuk mencegah kejadian ini.

Pertama, ketika mobil diam dalam waktu lama, jangan berdiam saja di kabin. Karena di saat bersamaan, mesin dan AC mobil terus menyala.