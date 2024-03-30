Viral Parkir di Pembatas Jalan hingga Tabrak Porsche, Beragam Nasib Xpander

JAKARTA - Publik sempat dihebohkan dengan kasus Mitsubishi Xpander menabrak Porsche di showroom di kawasan PIK 2, Tangerang. Kasus itu viral di media sosial (medsos).

Usai kejadian itu, ada sejumlah peristiwa lainnya melibatkan Xpander mencuat.

Salah satunya adalah Xpander terparkir di pembatas jalan. Pada video yang dilihat dari akun Instagram Suluttalk, tampak Mitsubishi Xpander itu tersangkut di pembatas jalan. Sementara situasi lalu lintas saat itu tengah macet.

"Kalau sebelumnya tabrak showroom dan cafe, kini mobil Xpander mengalami insiden dan akhirnya 'terparkir' di atas pembatas jalan," demikian keterangan postingan tersebut.

Tidak diketahui penyebab Xpander itu bisa naik ke atas pembatas jalan. Tidak diketahui pasti di mana dan kapan peristiwa itu terjadi.

Video ini viral di media sosial (medsos). Video itu mendapat 96 ribuan likes hingga 3 ribuan komentar.

Netizen umumnya menyoroti kejadian yang menimpa Xpander. Belakangan, marak kejadian unik dialami Xpander.

Bahkan ada yang membuat daftar kejadian yang melibatkan Xpander tersebut.