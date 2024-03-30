Pemudik Berhenti di Rest Area Dibatasi 30 Menit, Maksimalkan untuk Istirahat

JAKARTA – Rest area menjadi salah satu sumber kemacetan di jalan tol saat mudik Lebaran akibat antrean panjang. Untuk itu, sejumlah pihak terkait mengimbau pemudik hanya berhenti selama 30 menit di rest area agar tidak terjadi kepadatan kendaraan.

Anggota BPJT Unsur Masyarakat, Tulus Abadi mengatakan, sepanjang jalan tol yang dilalui pemudik disediakan Tempat, Istirahat, dan Pelayanan (TIP). Dalam hal ini TIP terbagi menjadi 3 Tipe di antaranya TIP Tipe A, Tipe B, dan Tipe C.

“Diimbau kepada para pemudik untuk jangan terlalu lama di TIP paling tidak 30 menit beristirahat di rest area menghindari terjadinya penumpukan kendaraan,” kata Tulus dalam keterangan resmi BPJT PUPR.

Diketahui, sebagian besar pemudik memanfaatkan rest area untuk beristirahat dalam waktu berjam-jam. Hal ini menyebabkan penumpukan kendaraan di rest area sehingga terjadi antrean panjang.

Director Training Safety Defensive Consultant Indonesia (SDCI), Sony Susmana mengatakan, sebenarnya pemudik hanya perlu waktu 15-30 menit untuk beristirahat di rest area. Tapi, pengemudi dan penumpang harus memaksimalkan waktu itu agar kembali segar saat melanjutkan perjalanan.

“Berkendara maksimal 3 jam, kemudian istirahat secara berkala selama 15-30 menit. Apa saja? Refresh otot, syaraf, dan otak. Jadi jangan cuma dibawa istirahat masuk rest area, tetapi memaksimalkan istirahatnya,” kata Sony kepada MNC Portal.