Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Pemudik Berhenti di Rest Area Dibatasi 30 Menit, Maksimalkan untuk Istirahat

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |15:24 WIB
Pemudik Berhenti di Rest Area Dibatasi 30 Menit, Maksimalkan untuk Istirahat
Pemudik berhenti di rest area dibatasi 30 menit, maksimalkan waktu istirahat. (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Rest area menjadi salah satu sumber kemacetan di jalan tol saat mudik Lebaran akibat antrean panjang. Untuk itu, sejumlah pihak terkait mengimbau pemudik hanya berhenti selama 30 menit di rest area agar tidak terjadi kepadatan kendaraan.

Anggota BPJT Unsur Masyarakat, Tulus Abadi mengatakan, sepanjang jalan tol yang dilalui pemudik disediakan Tempat, Istirahat, dan Pelayanan (TIP). Dalam hal ini TIP terbagi menjadi 3 Tipe di antaranya TIP Tipe A, Tipe B, dan Tipe C.

“Diimbau kepada para pemudik untuk jangan terlalu lama di TIP paling tidak 30 menit beristirahat di rest area menghindari terjadinya penumpukan kendaraan,” kata Tulus dalam keterangan resmi BPJT PUPR.

Diketahui, sebagian besar pemudik memanfaatkan rest area untuk beristirahat dalam waktu berjam-jam. Hal ini menyebabkan penumpukan kendaraan di rest area sehingga terjadi antrean panjang.

Director Training Safety Defensive Consultant Indonesia (SDCI), Sony Susmana mengatakan, sebenarnya pemudik hanya perlu waktu 15-30 menit untuk beristirahat di rest area. Tapi, pengemudi dan penumpang harus memaksimalkan waktu itu agar kembali segar saat melanjutkan perjalanan.

“Berkendara maksimal 3 jam, kemudian istirahat secara berkala selama 15-30 menit. Apa saja? Refresh otot, syaraf, dan otak. Jadi jangan cuma dibawa istirahat masuk rest area, tetapi memaksimalkan istirahatnya,” kata Sony kepada MNC Portal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/53/3127084/mudik-l49R_large.jpg
Daftar Rekomendasi Box Motor yang Cocok untuk Mudik Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/52/3127074/mekanik_auto2000-ZWLk_large.jpg
Tak Libur Lebaran, Mekanik Siaga Kawal Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/53/3127060/mudik_motor-gSfn_large.jpg
5 Penyebab Kecelakaan Motor saat Mudik, Bikers Harus Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/52/3127047/microsleep-GSnZ_large.jpg
Waspada Microsleep saat Mudik Lebaran, Jangan Lupa Istirahat Berkala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/53/3126895/bale_santai_honda-0peT_large.jpg
Bale Santai Honda Beroperasi 24 Jam saat Mudik Lebaran, Ada Cek Motor Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/53/3126886/mudik_bareng-lUxA_large.jpg
Pakai Bus Premium, Ratusan Mekanik Mudik Bareng ke Yogyakarta dan Surabaya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement