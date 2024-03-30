Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Suzuki Recall Jimny di Australia Gara-Gara Masalah Pompa Bahan Bakar

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |10:27 WIB
Suzuki Recall Jimny di Australia Gara-Gara Masalah Pompa Bahan Bakar
Suzuki recall Jimny di Australia. (Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA Suzuki Australia mengumumkan recall atau penarikan kembali untuk Jimny akibat pompa bahan bakar bermasalah. Setidaknya, ada 726 unit dari tahun pembuatan 2018-2019 yang terkena dampak tersebut.

Mengenai hal itu, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) mengaku belum mendapat arahan dari prinsipal untuk melakukan recall. Meski diketahui, seluruh unit Jimny 3 pintu yang beredar di Indonesia berstatus CBU (completely built up) alias diimpor langsung dari Jepang.

Department Head Strategic Planning PT SIS, Joshi Prasetya mengatakan, setiap informasi penting yang berkaitan dengan pengguna produk perusahaan, akan selalu diumumkan sesegera mungkin kepada konsumen.

“Saat ini belum ada. Perlu dicatat, tidak semua kasus recall itu terjadi karena kesalahan di sisi produksi atau salah desain. Banyak kasus yang baru muncul ketika kendaraan sudah berjalan, misalnya di atas 50.000 km,” kata Yoshi di Bekasi, beberapa waktu lalu.

Yoshi menegaskan, recall merupakan sesuatu yang positif dan bentuk tanggung jawab produsen terhadap konsumen. Karena itu, Suzuki tak enggan untuk melakukan penarikan kembali jika mendapat mandat dari prinsipal.

“Recall itu positif atau negatif? Ada enggak yang berpendapat negatif? Saya juga berpikir recall itu adalah hal posiitif karena kita mengutamakan konsumen. Untuk contoh-contoh kasus seperti itu makannya mengedepankan recall, karena bentuk tanggung jawab kita, jaminan kualiatas,” ujarnya.

Sementara itu, Asst to Strategic Planning Dept Head SIS, Ei Mochizuki mengungkapkan, hal serupa mengenai penarikan kembali Jimny. Menurutnya, tindakan recall merupakan hal positif karena perusahaan memastikan jika kendaraan yang diproduksinya aman.

Halaman:
1 2
      
