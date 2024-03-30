ASUS AIO A5 Hadir dengan Fitur Lengkap untuk Bekerja dan Hiburan di Rumah

JAKARTA-ASUS menghadirkan pembaruan pada ASUS AIO A5, all-in-one PC yang menggabungkan fungsi dan estetika, dengan desain ramping yang cocok untuk berbagai skenario penggunaan baik di bekerja maupun hiburan. Perangkat ini juga memberikan performa terdepan di kelasnya berkat prosesor generasi terbaru dan kapasitas memori yang dapat di-upgrade.

Konektivitas yang lengkap, baik melalui kabel maupun nirkabel, menjadikannya pilihan yang serbaguna. Selain itu, pengalaman multimedia yang luar biasa dengan audio berkualitas tinggi, fitur noise-cancellation AI, speaker stereo, subwoofer premium, dan dukungan Dolby Atmos membuat ASUS AIO A5 cocok untuk keperluan hiburan dan profesional.

“Inovasi ASUS tidak hanya di ranah laptop tetapi juga all-in-one PC, dan ASUS AIO A5 merupakan salah satu wujud inovasi tersebut,” ujar Jimmy Lin, Regional Director, ASUS Southeast Asia.

ASUS AIO A5 sudah dibekali dengan berbagai teknologi modern serta dirancang agar nyaman digunakan di berbagai skenario sehingga cocok untuk digunakan sebagai perangkat untuk bekerja dan hiburan.

Perpaduan Fungsi dan Estetika

ASUS AIO A5 hadir dengan desain yang ramping dan minimalis, menawarkan kesan modern dan profesional. Tampilan visualnya yang elegan memastikan bahwa perangkat ini dapat dengan mudah ditempatkan di berbagai sudut ruangan. Hadir dengan layar berukuran 23,8-inci, ASUS AIO A5 dapat memberikan kualitas yang jernih untuk berbagai kebutuhan mulai dari pekerjaan kantor hingga hiburan. Layar tersebut juga tersertifikasi oleh TÜV Rheinland, menjamin kenyamanan mata pengguna saat digunakan dalam durasi yang lama.

Meski demikian, ASUS AIO A5 tetap dibekali dengan fitur yang memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi apara penggunanya. Untuk pengalaman video konferensi yang lebih jernih, ASUS AIO A5 dilengkapi dengan kamera FHD, meningkatkan kualitas visual dan memudahkan komunikasi jarak jauh. Sementara dari segi konektivitas, ASUS AIO A5 telah didukung oleh Wi-Fi 6E yang menawarkan kecepatan koneksi yang lebih baik dan stabil, serta Bluetooth 5 untuk koneksi wireless yang lebih efisien.

Selain itu, berkat adanya Built-In VESA Mount, ASUS AIO A5 dapat dipasang di dinding sehingga memberikan fleksibilitas lebih dalam mengatur ruang kerja. Kombinasi dari desain, fitur, dan konektivitas ini menjadikan ASUS AIO A5 pilihan yang tepat bagi Anda yang mencari komputer all-in-one yang serbaguna.