HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berapa Pajak Motor PCX 2023? Ini Besarannya

Redaksi , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |17:33 WIB
Berapa Pajak Motor PCX 2023? Ini Besarannya
Honda PCX (AHM)
A
A
A

JAKARTA - Honda PCX 2023 telah menjadi sorotan di dunia otomotif sebagai salah satu motor matic premium.

Motor ini dianggap sebagai idaman bagi banyak orang dengan desain bodi yang menawan dan fitur-fitur canggih yang disematkan di dalamnya.

Lantas berapa harga pajak motor ini? Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (29/3/2024), berikut besaran pajak untuk motor PCX 2023 :

1. PCX 2023 Tipe CBS: Tarif pajak berkisar antara Rp 350.000 hingga Rp 400.000, tergantung tempat pembelian motor.

2. PCX 2023 Tipe ABS: Tarif pajak berkisar antara Rp 380.000 hingga Rp 430.000, bergantung pada lokasi pembelian motor.

Selain pajak, pembeli perlu memperhitungkan biaya administrasi lain seperti SWDKLLJ, dengan tarif sekitar Rp 35.000.

Halaman:
1 2
      
