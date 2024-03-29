Berapa Pajak Motor PCX 2023? Ini Besarannya

JAKARTA - Honda PCX 2023 telah menjadi sorotan di dunia otomotif sebagai salah satu motor matic premium.

Motor ini dianggap sebagai idaman bagi banyak orang dengan desain bodi yang menawan dan fitur-fitur canggih yang disematkan di dalamnya.

Lantas berapa harga pajak motor ini? Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (29/3/2024), berikut besaran pajak untuk motor PCX 2023 :

1. PCX 2023 Tipe CBS: Tarif pajak berkisar antara Rp 350.000 hingga Rp 400.000, tergantung tempat pembelian motor.

2. PCX 2023 Tipe ABS: Tarif pajak berkisar antara Rp 380.000 hingga Rp 430.000, bergantung pada lokasi pembelian motor.

Selain pajak, pembeli perlu memperhitungkan biaya administrasi lain seperti SWDKLLJ, dengan tarif sekitar Rp 35.000.