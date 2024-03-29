Intip Spesifikasi Mobil Rolls-Royce Sandra Dewi, Kado dari Harvey Moeis

JAKARTA– Suami aktris Sandra Dewi yakni Harvey Moeis ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi tata niaga wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP). Kasus ini menimbulkan kerugian negara hingga Rp271 triliun.

Sebelum ditetapkan tersangka, Hervey Moeis membagikan gaya hidupnya sebagai pengusaha. Ia juga pernah memberikan kado berupa mobil mewah untuk Sandra Dewi saat merayakan ulang tahun ke-40, pada 2023.

Sandra Dewi dihadiahi mobil mewah Rolls-Royce yang menjadi salah satu lambang kesuksesan seseorang. Wajar saja, sebab mobil mewah tersebut memiliki banderol miliaran rupiah.

Berdasarkan foto-foto yang diunggah Sandra Dewi di akun Instagram pribadinya, itu adalah Rolls-Royce Ghost. Mobil mewah tersebut dibalut warna hitam dan corak silver pada bagian tengahnya.

Di beberapa unggahan Instagram, Sandra Dewi memamerkan sedang duduk di jok mobil mewah Rolls-Royce bersama Harvey Moeis. Tampak kabin mobilnya sangat mewah dengan jok berwarna coklat, konsol berlapis kayu mewah hingga plafon atap bertabur bintang.

Jenis yang diberikan Harvey Moeis untuk Sandra Dewi adalah Rolls-Royce Ghost Extended Wheelbase lansiran 2013. Mobil ini dibekali mesin V12 berkapasitas 6.592 cc yang menawarkan tenaga 562 hp yang disalurkan melalui transmisi otomatis 8-percepatan.