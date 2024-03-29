Bus Handoyo Milik Siapa?

JAKARTA - Bus Handoyo, bus yang terkenal dalam dunia transportasi di jalur Selatan Jawa, menjadi pusat perhatian dalam industri otomotif. Berdiri kokoh di tengah persaingan sengit dengan PO baru, Handoyo membuktikan dirinya sebagai legenda dengan eksistensi yang tak tergoyahkan di jalur Sumatera.

Lantas siapa pemilik dari bus ini? Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (28/3/2024), Dibyo Wibowo, pendiri PO Handoyo pada tahun 1975, adalah sosok tak terpisahkan dalam sejarah perusahaan ini. Julukan "Handoyo" diambil dari nama putranya, Daniel Handoyo.

Kini, generasi kedua mengelola perusahaan ini dengan tangan dingin Daniel. Berkat kepemimpinannya, Handoyo meraih gelar Raja Jalanan dari Lembah Tidar Magelang, bahkan melampaui prestasi sang ayah.