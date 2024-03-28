Viral Motor Dipasangi Kawat, Ada Apa?

JAKARTA - Viral di media sosial (medsos) sepeda motor di India dipasang kawat. Hal ini bertujuan untuk mengindari benang layangan putus.

Melansir Tribuneindia, Kamis (28/3/2024), Nayan Global Foundation memiliki ide untuk menyelamatkan pengendara sepeda motor agar tidak bersentuhan dengan benang layang-layang. Hal ini untuk menyelamatkan mereka dari cedera.

Seorang pengusaha lokal, Dheeraj Gill telah menjalankan LSM ini sejak 2013.

“Kami memutuskan untuk memasang pelindung keselamatan pada kendaraan roda dua karena sebagian besar korban benang plastik adalah pengendara sepeda motor,” ujarnya.

Dia mengatakan, ide untuk memasang pelindung keselamatan ini setelah melihatnya di sepeda di Ahmedabad, Gujarat.

“Penjaga keselamatan akan mencegah benang plastik bersentuhan dengan pengendara dan menyelamatkannya dari luka pada kulit,” kata Gill.

Dia menambahkan, setiap tahun, ratusan orang terluka di kota tersebut karena benang plastik masih digunakan secara luas.