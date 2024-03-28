Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Viral Motor Dipasangi Kawat, Ada Apa?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |15:30 WIB
Viral Motor Dipasangi Kawat, Ada Apa?
Motor di India dipasangi kawat. (Tribuneindia)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial (medsos) sepeda motor di India dipasang kawat. Hal ini bertujuan untuk mengindari benang layangan putus.

Melansir Tribuneindia, Kamis (28/3/2024), Nayan Global Foundation memiliki ide untuk menyelamatkan pengendara sepeda motor agar tidak bersentuhan dengan benang layang-layang. Hal ini untuk menyelamatkan mereka dari cedera.

Seorang pengusaha lokal, Dheeraj Gill telah menjalankan LSM ini sejak 2013.

“Kami memutuskan untuk memasang pelindung keselamatan pada kendaraan roda dua karena sebagian besar korban benang plastik adalah pengendara sepeda motor,” ujarnya.

Dia mengatakan, ide untuk memasang pelindung keselamatan ini setelah melihatnya di sepeda di Ahmedabad, Gujarat.

“Penjaga keselamatan akan mencegah benang plastik bersentuhan dengan pengendara dan menyelamatkannya dari luka pada kulit,” kata Gill.

Dia menambahkan, setiap tahun, ratusan orang terluka di kota tersebut karena benang plastik masih digunakan secara luas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
motor dipasang kawat Motor Viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/15/3174730/viral_wagub_aceh-TYCP_large.jpg
Viral Wagub Aceh Adang Truk Pelat dari Sumbar, Malah Kasih Uang Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/15/3173922/viral_pengendara_nmax_hentikan_bus_di_tikungan_tajam-twdo_large.jpg
Viral Pengendara NMax Hentikan Bus di Tikungan Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/15/3171645/hyundai_ioniq_5-ucgA_large.jpg
Viral Mobil Listrik Hyundai Ioniq 5 Mogok Tak Bisa Didorong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/53/3162669/layangan-LKlX_large.jpg
Viral Pemotor Hampir Celaka Terjerat Benang Layangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/53/3161063/moge_terobos_jalur_transjakarta-G7oq_large.jpg
Viral Rombongan Moge Terobos Jalur TransJakarta, Polisi Pastikan Kena Tilang Elektronik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/52/3155123/mobil_gantung_kantong_keresek_di_wiper_belakang-gN2m_large.jpg
Viral Mobil di Aceh Kompak Gantung Kantong Plastik di Belakang, Warganet Penasaran
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement