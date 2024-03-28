Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Rencana Besar Pemerintah Dongkrak Populasi Motor Listrik

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |14:44 WIB
Rencana Besar Pemerintah Dongkrak Populasi Motor Listrik
Rencana besar pemerintah tingkatkan populasi motor listrik. (MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat populasi motor listrik pada sepanjang 2023 mencapai 62.409 unit. Jumlah itu meningkat 262 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 17.198 unit.

Meski begitu, jumlah tersebut masih belum memenuhi target 200 ribu yang ditentukan pemerintah.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, merespons hal ini.

Saat ini, kata dia, pemerintah tengah menyiapkan rencana besar guna membangun ekosistem motor listrik. Pemerintah akan membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) guna meningkatkan populasi motor listrik.

"Tapi kita sedang menyiapkan rencana besar untuk membangun ekosistemnya khususnya dari baterai, charging station, SPKLU (stasiun pengisian kendaraan listrik umum-red)," kata Moeldoko yang juga Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), di Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Moeldoko menyebut, investasi di sektor baterai ke depannya cukup baik. Ia menilai, charging station dan kapasitas baterai yang baik dapat mempercepat peralihan ke motor listrik.

"Saya pikir kalau charging station berikutnya baterai juga semakin bagus jaraknya, chargingnya cepat, saya pikir itu akan mempercepat," tutur Moeldoko.

