Honda Stylo Diklaim Laris Manis, Pemesanan Capai 10 Ribu Unit

JAKARTA – PT Astra Honda Motor (AHM) mengklaim Honda Stylo 160 mendapat respons positif dari konsumen Indonesia. Hal itu beradasarkan pemesanan skuter matik tersebut telah mencapai puluhan ribu unit sejak diluncurkan pada Februari 2024.

Besarnya pemintaan membuat masa tunggu atau inden semakin panjang sehingga konsumen harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan unitnya. Mengenai hal tersebut, Direktur Pemasaran PT AHM Octavianus Dwi Putro menyampaikan permintaan maaf kepada konsumen.

“Terima kasih untuk teman-teman, Stylo sangat baik. Memang kita juga minta maaf soal permintaan belum bisa semua (terpenuhi). Indennya lumayan dan kita daerah-daerah baru penetrasi juga, kan. Baru Februari kemarin (meluncur) jadi masih kejar distribusi,” kata Octa di Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2024).

Diketahui, Honda Stylo 160 yang meluncur pada Februari 2024 ditargetkan terjual sebanyak 10 ribu unit per bulan. Melihat penerimaan yang sangat positif, Octa mengaku saat ini pihaknya belum bisa memenuhi total pemesanan.

Selain itu, untuk masa tunggu atau inden, ia menyebut, akan berbeda-beda di masing-masing daerah. Namun, ia memastikan pihaknya akan berusaha memenuhi permintaan secepat mungkin.

“Kalau distribusi awal sebulan lebih kurang 10 ribuan (unit) dan itu belum bisa memenuhi total permintaan yang ada. Inden kami usahakan tidak lama, tapi bertahap kita akan terus penuhi. (Inden berapa lama) tergantung daerahnya, karena kalau luar Jawa kita butuh waktu distribusinya,” ujarnya.