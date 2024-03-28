Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Spesifikasi Mobil Listrik Baru BMW i5, Sekali Cas Tempuh Jakarta-Solo

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |19:36 WIB
Spesifikasi Mobil Listrik Baru BMW i5, Sekali Cas Tempuh Jakarta-Solo
Spesifikasi BMW i5. (MPI/Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA - BMW Group Indonesia mengenalkan unit mobil listrik terbarunya yakni i5 eDrive40 M Sport. Ini merupakan kendaraan ramah lingkungan ketiga dari BMW di Indonesia, setelah i4 dan i7.

BMW Seri 5 yang hadir dalam varian full electric merupakan sedan sporty dengan menggunakan bahasa desain baru yang minimalis namun tegas. Kendaraan ini dilengkapi teknologi BMW eDrive generasi kelima yang ditingkatkan secara ekstensif.

Secara dimensi, dibandingkan model pendahulunya. BMW i5 bertambah panjang 97 mm menjadi 5.060 mm, lebar 1.900 mm, dan tinggi 1.515 mm. Sementara jarak sumbu rodanya diperpanjang 20 mm menjadi 2.995 mm.

Tampilan depan BMW Seri 5 terbaru menggunakan lampu depan kembar dan BMW kidney grille. BMW kidney grille kini menonjol jauh ke depan dan BMW Iconic Glow yang dapat menyala seperti di BMW i7, juga dihadirkan sebagai standar di BMW i5.

BMW i5 (MPI/Fadli Ramadan)

Dari samping, BMW i5 terbaru tampak gagah dan dua garis karakter yang dibuat sangat presisi membentuk bodi kendaraan menjadi atletis. Side skirt berwarna hitam, door handle yang dipasang rata, dan angka 5 timbul di dasar pilar C semakin menarik perhatian.

Di bagian buritan garis dinamis menyambung ke bagian belakang yang memberi kesan tampilan lebih bertenaga. Lampu belakang datar yang dipisahkan oleh strip krom tegaskan ciri khas lampu BMW L-shape secara ekspresif.

Masuk ke bagian dalam, terdapat BMW Curved Display berukuran 12,3 inci untuk layar informasi, dan 14,9 inci untuk layar kontrol. Layar tersebut didigitalisasi menggunakan BMW Operating System 8.5.

BMW i5 (MPI/Fadli Ramadan)

Soal performa, BMW i5 eDrive40 M Sport dibekali baterai 81,2 kWh dengan penggerak roda belakang. Tenaganya mencapai 340 hp dan torsi puncak 430 Nm dengan fungsi Sport Boost atau Launch Control. Mobil ini dapat melaju dari 0-100 km/jam dalam 6,0 detik.

Berdasarkan pengujian WLTP, baterai yang tertanam di BMW i5 dapat menempuh jarak hingga 582 kilometer dalam sekali pengisian penuh. Itu artinya, mobil listrik ini dapat melaju Jakarta-Solo yang berjarak 552 km hanya dalam satu kali cas baterai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Mobil Listrik BMW BMW i5 BMW
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/52/3059447/bmw-5v80_large.jpg
BMW Bakal Pasarkan Mobil Hidrogen Pertamanya pada 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/52/3052860/bmw_320i_sport-gFG4_large.jpg
Segini Harga BMW Seri 3 Bekas di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/21/52/3052207/bmw-3lq2_large.jpg
Setelah China, Kini BMW Recall 720 Ribu Mobil di AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/52/3050585/bmw-wK8C_large.jpg
BMW Recall Besar-besaran hingga 1,36 Juta Mobil, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/52/3047075/bmw-sBRN_large.jpg
BMW Recall hingga 100 Ribu Mobil Gara-Gara Masalah Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/52/3042772/bmw_520i_m_sport_di_giias_2024-uyFY_large.jpg
BMW Pecahkan Rekor Penjualan di GIIAS 2024, Segini Jumlahnya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement