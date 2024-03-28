Spesifikasi Mobil Listrik Baru BMW i5, Sekali Cas Tempuh Jakarta-Solo

JAKARTA - BMW Group Indonesia mengenalkan unit mobil listrik terbarunya yakni i5 eDrive40 M Sport. Ini merupakan kendaraan ramah lingkungan ketiga dari BMW di Indonesia, setelah i4 dan i7.

BMW Seri 5 yang hadir dalam varian full electric merupakan sedan sporty dengan menggunakan bahasa desain baru yang minimalis namun tegas. Kendaraan ini dilengkapi teknologi BMW eDrive generasi kelima yang ditingkatkan secara ekstensif.

Secara dimensi, dibandingkan model pendahulunya. BMW i5 bertambah panjang 97 mm menjadi 5.060 mm, lebar 1.900 mm, dan tinggi 1.515 mm. Sementara jarak sumbu rodanya diperpanjang 20 mm menjadi 2.995 mm.

Tampilan depan BMW Seri 5 terbaru menggunakan lampu depan kembar dan BMW kidney grille. BMW kidney grille kini menonjol jauh ke depan dan BMW Iconic Glow yang dapat menyala seperti di BMW i7, juga dihadirkan sebagai standar di BMW i5.

Dari samping, BMW i5 terbaru tampak gagah dan dua garis karakter yang dibuat sangat presisi membentuk bodi kendaraan menjadi atletis. Side skirt berwarna hitam, door handle yang dipasang rata, dan angka 5 timbul di dasar pilar C semakin menarik perhatian.

Di bagian buritan garis dinamis menyambung ke bagian belakang yang memberi kesan tampilan lebih bertenaga. Lampu belakang datar yang dipisahkan oleh strip krom tegaskan ciri khas lampu BMW L-shape secara ekspresif.

Masuk ke bagian dalam, terdapat BMW Curved Display berukuran 12,3 inci untuk layar informasi, dan 14,9 inci untuk layar kontrol. Layar tersebut didigitalisasi menggunakan BMW Operating System 8.5.

Soal performa, BMW i5 eDrive40 M Sport dibekali baterai 81,2 kWh dengan penggerak roda belakang. Tenaganya mencapai 340 hp dan torsi puncak 430 Nm dengan fungsi Sport Boost atau Launch Control. Mobil ini dapat melaju dari 0-100 km/jam dalam 6,0 detik.

Berdasarkan pengujian WLTP, baterai yang tertanam di BMW i5 dapat menempuh jarak hingga 582 kilometer dalam sekali pengisian penuh. Itu artinya, mobil listrik ini dapat melaju Jakarta-Solo yang berjarak 552 km hanya dalam satu kali cas baterai.