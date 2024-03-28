Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Toyota Hilux EV Bakal Meluncur pada Akhir 2025

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |18:31 WIB
Toyota Hilux EV Bakal Meluncur pada Akhir 2025
Toyota Hilux EV bakal meluncur akhir 2025. (Arena EV)
JAKARTA - Toyota berencana meluncurkan truk pikap Hilux EV pada akhir 2025. Pengumuman rencana peluncuran pikap listrik ini tak lama setelah Isuzu bakal meluncurkan pikap listrik D-MAX di Thailand.

Melansir Reuters, Kamis (28/3/2024), Toyota berencana memproduksi pikap Hilux listrik pada akhir tahun 2025, kata presiden unit Toyota di Thailand.

Toyota merupakan pemimpin pasar di Thailand yang menguasai sepertiga penjualan. Toyota akan mengirimkan selusin truk pikap Hilux bertenaga baterai ke kota pantai wisata Pattaya di Thailand timur untuk uji coba sebagai transportasi umum bulan depan, kata perwakilan Toyota Thailand Noriaki Yamashita.

Thailand merupakan pusat pembuatan mobil regional, dengan truk pikap sebagai salah satu kendaraan yang diproduksi untuk penjualan domestik dan ekspor.

Noriaki Yamashita dari Toyota Thailand mengatakan, Hilux bisa siap pada akhir tahun depan. Dia tidak merinci di mana kendaraan itu akan diproduksi.

Di Thailand, Toyota memperkirakan bisa menjual 250.000 kendaraan tahun ini, kata Yamashita.

Topik Artikel :
hilux ev Toyota Hilux Toyota
