Sebelum Mudik, Jangan Lupa Spooring Ban Mobil

JAKARTA - Jika ingin mudik menggunakan mobil pribadi, jangan lupa spooring ban. Bagi yang belum tahu, spooring ban merupakan suatu proses meluruskan dudukan ban.

Sebagaimana diketahui, ban menjadi salah satu elemen penting untuk menggerakkan kendaraan. Spooring ban perlu dilakukan untuk memastikan keselamatan selama berkendara.

Seringnya pemakaian dapat membuat ban berpindah dari posisi awalnya. Terlebih jika mobil digunakan untuk mudik. Bukan tidak mungkin ban lebih cepat untuk mengalami perubahan.

Perubahan posisi ban ini biasanya disebabkan kondisi jalan yang dilalui. Dengan spooring ban, posisi masing-masing ban mobil menjadi akan diluruskan ke pengaturan semula.

Sebagaimana dihimpun dari blog resmi Daihatsu, Kamis (28/3/2024), spooring akan membuat letak keempat ban diubah ke posisi standar pabrik.

Spooring wajib dilakukan jika saat berkendara merasakan beberapa gejala tertentu seperti adanya suatu ketidaknyamanan pada bagian ban saat memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi.