Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Sebelum Mudik, Jangan Lupa Spooring Ban Mobil

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |16:20 WIB
Sebelum Mudik, Jangan Lupa Spooring Ban Mobil
Sebelum mudik, jangan lupa spooring ban demi pastikan keselamatan. (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jika ingin mudik menggunakan mobil pribadi, jangan lupa spooring ban. Bagi yang belum tahu, spooring ban merupakan suatu proses meluruskan dudukan ban.

Sebagaimana diketahui, ban menjadi salah satu elemen penting untuk menggerakkan kendaraan. Spooring ban perlu dilakukan untuk memastikan keselamatan selama berkendara.

Seringnya pemakaian dapat membuat ban berpindah dari posisi awalnya. Terlebih jika mobil digunakan untuk mudik. Bukan tidak mungkin ban lebih cepat untuk mengalami perubahan.

Perubahan posisi ban ini biasanya disebabkan kondisi jalan yang dilalui. Dengan spooring ban, posisi masing-masing ban mobil menjadi akan diluruskan ke pengaturan semula.

Sebagaimana dihimpun dari blog resmi Daihatsu, Kamis (28/3/2024), spooring akan membuat letak keempat ban diubah ke posisi standar pabrik.

Spooring wajib dilakukan jika saat berkendara merasakan beberapa gejala tertentu seperti adanya suatu ketidaknyamanan pada bagian ban saat memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/53/3127084/mudik-l49R_large.jpg
Daftar Rekomendasi Box Motor yang Cocok untuk Mudik Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/52/3127074/mekanik_auto2000-ZWLk_large.jpg
Tak Libur Lebaran, Mekanik Siaga Kawal Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/53/3127060/mudik_motor-gSfn_large.jpg
5 Penyebab Kecelakaan Motor saat Mudik, Bikers Harus Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/52/3127047/microsleep-GSnZ_large.jpg
Waspada Microsleep saat Mudik Lebaran, Jangan Lupa Istirahat Berkala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/53/3126895/bale_santai_honda-0peT_large.jpg
Bale Santai Honda Beroperasi 24 Jam saat Mudik Lebaran, Ada Cek Motor Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/53/3126886/mudik_bareng-lUxA_large.jpg
Pakai Bus Premium, Ratusan Mekanik Mudik Bareng ke Yogyakarta dan Surabaya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement