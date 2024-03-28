Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mudik Lebaran 2024, Ini 4 Aplikasi untuk Cek Lokasi Rest Area

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |15:16 WIB
Mudik Lebaran 2024, Ini 4 Aplikasi untuk Cek Lokasi Rest Area
Mudik Lebaran 2024, ini 4 aplikasi untuk cek lokasi rest area. (Okezone)
JAKARTA - Saat perjalanan mudik Lebaran 2024, banyak pemudik singgah di rest area untuk beristirahat sejenak sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Kini, tak sulit mengecek rest area. Bahkan lokasi rest area bisa dicek lewat aplikasi.

Diketahui, rest area sendiri menjadi salah satu tempat yang wajib dikunjungi para pemudik. Pasalnya, jarak mudik yang relatif jauh menuntut pemudik untuk beristirahat sejenak, melepas lelah.

Istirahat di rest area penting untuk menjaga kondisi tubuh tetap prima. Memaksakan perjalanan dalam kondisi badan yang lelah tentu dapat sangat membahayakan, bisa-bisa terjadi kecelakaan.

Saat ini ada cukup banyak aplikasi cek lokasi rest area yang tersedia. Tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah daftarnya, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber pada Kamis (28/3/2024):

1. Google Maps

Di urutan pertama ada Google Maps. Untuk diketahui, Google Maps sendiri merupakan aplikasi yang menawarkan fitur navigasi yang lengkap, seperti rute-rute jalan, restoran, rumah ibadah, pom bensin, termasuk juga rest area.

Untuk mengetahui lokasi rest area terdekat lewat Google Maps caranya cukup mudah. Hanya tinggal memasukan kata kunci "rest area" pada kolom pencarian nantinya muncul beberapa lokasi rest area.

Tidak hanya informasi lokasi rest area saja yang muncul. Google Maps juga akan memberikan informasi lainnya termasuk foto rest area, ulasan pengunjung, jam buka, dan lain sebagainya.

2. Travoy

Hampir sama seperti Google Maps, Travoy juga menawarkan fitur peta jalan. Selain itu, Travoy juga menghadirkan fitur memantau langsung kondisi jalan tol lewat CCTV, informasi tarif tol, juga tentunya lokasi rest area.

Cara cek rest area terdekat lewat Travoy sama seperti menggunakan aplikasi Google Maps. Hanya tinggal masukan kata kunci "rest area" pada kolom pencarian nantinya akan muncul informasi lokasi rest area.

