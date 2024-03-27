Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Harga Mobil Bekas Toyota MR2 Masih Tinggi, Ini Kisarannya

Redaksi , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |18:29 WIB
Harga Mobil Bekas Toyota MR2 Masih Tinggi, Ini Kisarannya
Harga bekas mobil Toyota MR2 masih tinggi. (Carcsoops)
A
A
A

JAKARTA - Toyota MR2 telah menjadi salah satu mobil sport dua pintu yang sangat disegani sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 1984.

Dengan berbagai transformasi yang dilaluinya hingga muncul dengan generasi terbaru di tahun 2000-an, kehadiran mobil ini selalu memicu antusiasme yang besar di kalangan penggemar otomotif.

Lantas berapa harga mobil MR2 saat ini? Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (27/3/2024), harga Toyota MR2 bekas masih cukup tinggi. Hal itu ditengarai karena jumlah unitnya yang terbatas.

Harga Toyota MR2 bekas adalah sekitar Rp500 jutaan. Meskipun dirilis pada tahun 90-an, mobil ini tetap memiliki daya tarik modern dan cocok untuk digunakan di era saat ini.

Spesifikasi

Toyota MR2 dilengkapi mesin bertenaga dengan daya mencapai 156 hp pada 6.600 rpm, yang memungkinkannya untuk melaju kencang dengan kecepatan yang stabil.

Toyota MR2 Toyota
