Nissan Bakal Luncurkan 30 Model Baru hingga 2026, 16 di Antaranya Mobil Listrik

JAKARTA - Pabrikan otomotif Nissan berencana meluncurkan 30 mobil baru hingga 2026. Dari jumlah tersebut, 16 model di antaranya adalah mobil listrik dengan teknologi terbaru.

Hal ini sebagaimana disampaikan CEO Nissan, Makoto Uchida, saat mempresentasikan roadmap perusahaan dalam tiga tahun. Ketika peluncuran ini selesai, 60 persen dari jajaran mesin pembakaran internal (ICE) global Nissan akan diperbarui.

Melansir Carscoops, Rabu (27/3/2024), Nissan berupaya menekan harga mobil listrik generasi berikutnya hingga 30 persen. Upaya ini dimaksudkan agar harga mobil listrik dan konvensional setara pada 2030.

Nissan juga memperlihatkan video teaser yang mengungkap serangkaian model baru sedang berlayar dalam formasi. Meski video tersebut sengaja dibuat berbayang, ciri khas dan siluet pencahayaan LED, beberapa model dapat diidentifikasi.

Pada barisan terdepan diyakini model crossover listrik yang siap menggantikan Nissan Leaf sebagai mobil listrik yang sudah uzur. Micra yang diduga sebagai generasi berikutnya dibangun di atas arsitektur R5, ada juga Juke yang tampak sepenuhnya listrik, dan Kicks yang baru-baru ini diperkenalkan.

Sementara di barisan belakang, terlihat banyak SUV, beberapa minivan, beberapa model low-slung, pikap, dan sejumlah besar kendaraan bermerek Infiniti. Bahkan, diyakini bakal ada model yang dapat menyaingi Toyota Land Cruiser. Selain itu, ada minivan Elgrand mendatang yang dirancang untuk pasar Jepang, dan versi baru dari Skyline.