Mobil Listrik Baru BYD Resmi Meluncur, Harganya Rp200 Jutaan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |11:31 WIB
Mobil Listrik Baru BYD Resmi Meluncur, Harganya Rp200 Jutaan
Mobil listrik baru BYD resmi meluncur, harganya Rp200 jutaan. (Car News China)
A
A
A

JAKARTA - Mobil listrik BYD Yuan UP resmi meluncur di China pada 26 Maret 2024. Mobil SUV kompak itu dijual mulai dari harga 96.800 yuan atau sekitar Rp212 juta.

Melansir Car News China, Rabu (27/3/2024), BYD Yuan UP tersedia dalam 3 varian. Varian terendah dengan jarak tempuh 301 km dibanderol seharga 96.800 yuan (Rp212 juta), jarak tempuh 401 km dihargai109.800 yuan (Rp240 juta), serta varian tertinggi dengan jarak tempuh 401 km dibanderol 119.800 yuan (Rp262 juta）.

Secara dimensi, BYD Yuan UP memiliki panjang 4.310 mm, lebar 1.830 mm, tinggi 1.675 mm serta wheelbase 2.620 mm.

BYD Yuan UP (Car News China)

BYD Yuan UP menawarkan pilihan antara 2 e-motor yang menghasilkan outpot tenaga hingga 70 kW dan 130 kW.

Sementara baterai dengan kapasitas 32 kWh memiliki jarak tempuh 301 km. Sementara untuk baterai 45,1 kWh dapat menempuh jarak 401 km dalam sekali pengisian baterai penuh.

Yuan UP menggunakan e-Platform 3.0 yang terintegrasi dengan teknologi CTB (cell to body battery integrasi).

