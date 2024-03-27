Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mobil Listrik BMW i5 Meluncur di Indonesia, Berapa Harganya?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |11:01 WIB
Mobil Listrik BMW i5 Meluncur di Indonesia, Berapa Harganya?
Mobil listrik BMW i5 resmi meluncur di Indonesia, berapa harganya? (MPI/Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA - BMW Group Indonesia resmi meluncurkan i5 sebagai varian listrik berbasis baterai dari 5 Series. Mobil listrik tersebut diklaim dapat menempuh jarak hingga lebih dari 500 kilometer dalam sekali pengisian baterai penuh.

Director of Communications BMW Group Indonesia, Jodie O'Tania mengatakan, pihaknya sangat bangga memperkenalkan generasi baru BMW 5 Series. Terlebih kali ini hadir dalam full electric untuk mendukung pemerintah Indonesia menekan emisi.

"Hari ini kami menghadirkan sebuah kendaraan yang sangat historis dan juga legendaris yakni 5 Series. Kali ini hadir dengan full electric, dengan nol emisi," kata Jodie O'Tania, di Jakarta Selatan, Selasa (26/3/2024).

Mobil listrik BMW i5 (MPI/Fadli Ramadan)

Merujuk spesifikasi global, BMW i5 hadir dengan kode G60. Secara tampilan, sedan listrik asal pabrikan Jerman ini dibekali tampilan mewah dengan ciri khas double kidney grill.

Mobil sedan ramah lingkungan ini dilengkapi lampu LED dan garis tajam pada kap mesin sehingga membuat tampilannya begitu agresif. Namun, hal tersebut tak menghilangkan kesan elegan pada mobil listrik mewah berteknologi canggih ini.

Sementara itu, interior i5 tak jauh berbeda model BMW lainnya. Dibekali layar curved display yang berorientasi pada pengemudi, terdiri atas head unit dan panel instrumen masing-masing berukuran 12,3 inci dan 14,9 inci.

Halaman:
1 2
      
