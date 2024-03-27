Review ASUS SmartO MD200 Silent Plus, Seri Mouse Pro Nirkabel

JAKARTA-ASUS mengumumkan ketersediaan SmartO Mouse MD200, sebuah mouse nirkabel ergonomis dengan lingkaran pengangkut elastis, sensor optik 4200 dpi berperforma tinggi, tombol-tombol yang tahan lama, dan lapisan kaki mouse 100% PTFE.

Sebelumnya tersedia dalam pilihan warna Secret Black, kini hadir pula dalam pilihan warna Green Tea Latte yang lebih stylish dan fashionable.

“Mouse merupakan aksesoris yang sangat esensial bagi pengguna perangkat komputasi. Meskipun touchpad di laptop sudah semakin besar, atau layar sudah mendukung layar sentuh, beberapa aktifitas pekerjaan kantoran masih tetap lebih nyaman untuk dilakukan dengan menggunakan mouse,” ujar Jimmy Lin, Regional Director ASUS South East Asia.

Dia menambahkan Mouse nirkabel yang ringan, ringkas dan tidak berisik merupakan solusi untuk pengguna seperti ini.

Sama seperti sebelumnya, untuk terkoneksi ke perangkat, mouse ini mendukung radio frequency (RF) wireless 2.4GHz atau Bluetooth® 5.0. Pilihan metode konektivitas ini memberikan opsi throughput data yang tinggi untuk memastikan respons yang akurat dan bebas lag.