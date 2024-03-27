Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Review ASUS SmartO MD200 Silent Plus, Seri Mouse Pro Nirkabel

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |12:44 WIB
Review ASUS SmartO MD200 Silent Plus, Seri Mouse Pro Nirkabel
ASUS SmartO Mouse MD 200 (Foto: Dok Asus)
A
A
A

JAKARTA-ASUS mengumumkan ketersediaan SmartO Mouse MD200, sebuah mouse nirkabel ergonomis dengan lingkaran pengangkut elastis, sensor optik 4200 dpi berperforma tinggi, tombol-tombol yang tahan lama, dan lapisan kaki mouse 100% PTFE.

Sebelumnya tersedia dalam pilihan warna Secret Black, kini hadir pula dalam pilihan warna Green Tea Latte yang lebih stylish dan fashionable.

“Mouse merupakan aksesoris yang sangat esensial bagi pengguna perangkat komputasi. Meskipun touchpad di laptop sudah semakin besar, atau layar sudah mendukung layar sentuh, beberapa aktifitas pekerjaan kantoran masih tetap lebih nyaman untuk dilakukan dengan menggunakan mouse,” ujar Jimmy Lin, Regional Director ASUS South East Asia.

Dia menambahkan Mouse nirkabel yang ringan, ringkas dan tidak berisik merupakan solusi untuk pengguna seperti ini.

 BACA JUGA:

Sama seperti sebelumnya, untuk terkoneksi ke perangkat, mouse ini mendukung radio frequency (RF) wireless 2.4GHz atau Bluetooth® 5.0. Pilihan metode konektivitas ini memberikan opsi throughput data yang tinggi untuk memastikan respons yang akurat dan bebas lag.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/11/3193994//bri_kembali_raih_resertifikasi_iso_29119-WcA2_large.jpeg
Lagi! BRI Raih Resertifikasi ISO 29119, Bank Pertama di Indonesia Bersertifikasi TMMi Level 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/11/3193863//selly_seorang_ibu_rumah_tangga_sekaligus_nasabah_inspiratif_pnm_mekaar-32VJ_large.jpeg
Ini Dampak Nyata Pemberdayaan Keberlanjutan PNM untuk Masyarakat Prasejahtera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/11/3193828//bri_kenalkan_bri_visa_infinite_dengan_desain_baru_serta_premium_benefits-KcXJ_large.jpeg
Perkuat Layanan Nasabah Prioritas dan Private, BRI Visa Infinite Hadirkan Premium Benefits
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/2/3193806//le_minerale_running_squad_dalam_kegiatan_we_run_palestine_2025-bi6m_large.jpg
Setiap Kilometer Jadi Donasi, Le Minerale Running Squad Berlari untuk Kemanusiaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/11/3193769//injourney_airports_resmi_tutup_posko_terpadu_nataru_di_37_bandara-g724_large.jpeg
Berjalan Lancar, 37 Bandara InJourney Airports Layani 10,2 Juta Penumpang Pesawat saat Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/1/3193678//dirut_bulog_ahmad_rizal_ramdhani_raih_gelar_doktor_di_ui-yfrJ_large.jpeg
Dirut BULOG Ahmad Rizal Ramdhani Raih Gelar Doktor di UI, Sidang Dihadiri Sejumlah Tokoh Nasional
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement