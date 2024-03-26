Tips Beli Mobil Bekas Buat Mudik, Perhatikan Hal Ini

JAKARTA - Penjualan mobil bekas menjelang mudik Lebaran akan meningkat karena dianggap lebih efisien. Biaya awal yang tidak terlalu besar dan harga jual yang tidak turun terlalu jauh menjadi alasannya.

Mobil bekas juga dapat dipilih secara langsung oleh konsumen, tanpa perlu inden seperti membeli mobil baru. Lokasinya yang tidak terlalu mewah seperti di showroom mobil baru juga membuat mereka lebih leluasa dalam memilih kendaraan.

Tak hanya itu, membeli mobil bekas juga bisa dilakukan di rumah dengan melihat dari marketplace yang menyediakan jasa jual beli mobil. Jika sudah mencapai kesepakatan dengan penjual, mobilnya bisa langsung diperiksa.

Namun, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan sebelum meminang mobil bekas, khususnya yang dijual dengan harga murah. Bagi yang tidak mengerti tentang mobil, ada baiknya mengajak seseorang yang lebih paham.

Itu bertujuan agar tidak membeli unit yang salah dan memastikan mobil bekas tersebut memiliki kondisi yang benar-benar bagus. Pasalnya, para pedagang akan memoles tampilan luar mobil bekas agar menarik minat konsumen.

Bahkan, tak jarang ada oknum penjual yang menjual mobil bekas kecelakaan, tapi tak memberikan informasi tersebut kepada pembeli. Mengingat secara tampilan tak akan berbeda dengan kondisi normalnya.

“Memang sangat sulit membedakan mobil baru dan bekas kecelakaan. Namun tetap ada perbedaannya, ini tidak mudah terlihat oleh orang awam, tapi paling mudah melihat las-lasan panel bodi,” kata Kepala Bengkel Auto2000 Pasar Kemis, Antonius Irwan, kepada MNC Portal beberapa waktu lalu.