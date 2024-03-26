Bus Pandawa 87 Milik Siapa? Ternyata Ini Sosoknya

Bus Pandawa 87 milik siapa? Ternyata ini sosoknya. (Dok Okezone)

JAKARTA - Bus Pandawa 87 telah menjadi sorotan di dunia transportasi dengan konsepnya yang unik, mengusung hotel kapsul mewah di atas roda.

Pandawa 87 adalah Perusahaan Otobus (PO) yang menawarkan layanan armada perjalanan pariwisata domestik dalam negeri dengan fasilitas premium.

Bus Pandawa 87 memiliki layanan bus sleeper yang dibuat Adiputro, Dream Coach. Konsepnya mirip dengan hotel kapsul dengan interior mewah dan teknologi antivirus yang diklaim dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan penumpang.

Fasilitasnya termasuk fitur hiburan, colokan listrik dan USB, toilet, minuman dan makanan ringan gratis, serta fitur pemijat untuk tidur yang lebih nyaman.

Lantas siapa pemiliknya? Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (26/3/2024), PO bus ini didirikan oleh H Gunawan Agung Aprilianto di Pasuruan pada 17 April 2014 . Gunawan merupakan sosok asal Bakalan Kecamatan Bugul Kidul, Pasuruan, Jawa Timur.

Gunawan Agung Aprilianto memiliki seorang istri bernama Elvi Marliana dan dikaruniai tiga orang putra: Mukhamad Gian Aljabal, Mochamad Ardan Gunawan, dan Mochamad Givan Alfarizih.