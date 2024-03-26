Harga dan Spesifikasi Mobil Mercedes-Benz Hadiah Livy Renata ke Ibunya

Selebgram Livy Renata belikan ibunya mobil Mercedes-Benz GLC 200 yang diduga hasil dari donasi. (Ist)

JAKARTA - Selebgram Livy Renata belakangan menjadi sorotan netizen di media sosial (medsos). Hal ini bermula saat dirinya mengunggah foto sang ibu yang diberikan hadiah berupa mobil mewah Mercedes-Benz.

Kehebohan netizen didasari diduga hadiah tersebut didapatkan dari hasil donasi yang digalang Livy Renata melalui platform Trakteer. Hal tersebut terungkap dari tangkapan layar yang diunggah akun X (Twitter) @howtoddresvvwell.

Unggahan tersebut memperlihatkan akun Livy Renata di platform Trakteer yang menggalang donasi dengan nama “mau beliin mama mobil”. Tak diketahui berapa nominal yang ditargetkan dalam donasi tersebut, tapi nilainya sudah 60,02 persen tercapai.

Hal ini diperkuat unggahan ibunda Livy Renata di akun Instagram @susana.rahardjo, yang memamerkan mobil Mercedes-Benz berwarna putih lengkap dengan pita.

“Thank you anakku @livyrenata.. Proud of you,” demikian keterangan postingan tersebut.

Bahkan, nama Livy menjadi trending nomor satu di X (Twitter) akibat kado mewah untuk sang bunda tersebut. Salah satu akun membocorkan rincian dana sumbangan yang diterima oleh Livy Renata melalui platform Trakteer.

Untuk melakukan donasi di platform Trakteer, dilakukan dengan menyumbang berupa simboling yang dinamakan “daruma”. Satu daruma bernilai Rp70.000, sedangkan ada orang yang sampai menyumbang hingga 12 daruma.

“Karena aku gabut, maka aku iseng buat buka trakteernya livy, aku scroll sampe 2 tahun lalu (belum selesai) dan waw, 200 jutaan,” tulis akun @_L0ka dalam keterangan unggahan nilai nonasi yang didapatkan mencapai Rp234.710.000.