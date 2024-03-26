Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mercedes-Benz Indonesia Bakal Luncurkan 10 Model Tahun Ini, Termasuk 2 Mobil Listrik

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |12:20 WIB
Mercedes-Benz Indonesia Bakal Luncurkan 10 Model Tahun Ini, Termasuk 2 Mobil Listrik
Foto: Reuters.
JAKARTA - Pabrikan asal Jerman, Mercedes-Benz bakal meluncurkan total 10 mobil di Indonesia pada tahun ini. Kesepuluh model itu dua di antaranya merupakan mobil listrik.

Deputy Director Marketing Communication & PR PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia, Kariyanto Hardosoemarto menjelaskan, 2 model di antaranya sudah diluncurkan tahun ini. 

"Tahun ini kita rencana luncurkan 10 kendaraan sudah kita launching 2 kemarin. Jadi kita masih ada 8 nanti selesai Lebaranlah kita mulai lebih aktif," kata Kariyanto di Jakarta, Senin (25/3/2024).

Diketahui, pada Februari lalu, PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia telah meluncurkan The All New CLE 300 4 Matic Coupe AMG Line dan Mercedes Benz GLA 200 Facelift.

Ia mengatakan kendaraan yang diluncurkan terdiri atas 2 battery electric vehicle (BEV) dan 8 internal combustion engine (ICE) atau pembakaran internal. 

Kariyanto tidak menjelaskan detail soal mobil listrik yng bakal diluncurkan. Namun, kedua mobil listrik itu akan diluncurkan usai Lebaran dan akhir tahun nanti.

"Ada ICE, ada BEV. BEV ada 2 berarti sisanya ICE. (BEV) Ada habis Lebaran sama nanti akhir tahun," kata Kariyanto.

Sementara itu, di kesempatan sama, CEO PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia, Roelof Lamberts, mengumumkan pihaknya kembali menggelar turnamen golf Mercedes Trophy Indonesia pada 2024.

Turnamen Mercedes Trophy Indonesia edisi ke-28 membuka kesempatan eksklusif bagi para penggemar olahraga golf, baik para pemilik Mercedes-Benz untuk bersaing dengan hadiah utama menjadi perwakilan Indonesia pada ajang Mercedes Trophy World Final 2024.

