HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Rekomendasi Helm Motor Terbaik 2024, Bikin Mudik Aman dan Asyik

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |12:13 WIB
Rekomendasi Helm Motor Terbaik 2024, Bikin Mudik Aman dan Asyik
Ilustrasi helm full face. (Foto: dok freepik/kroshka_nastya)
A
A
A

JAKARTA - Bagi pengendara motor, helm sudah jadi perlengkapan wajib. Selain untuk keselamatan, helm juga menjadi tren fesyen untuk para pengendara. Mendekati Idulfitri, tentu saja tak jarang pemudik dengan menggunakan motor. Dalam perjalanan yang jauh pastinya pemudik perlu perlindungan diri dengan helm, jaket, serta alas kaki yang aman.

Nah, agar para pengendara selalu terlindungi, berikut deretan rekomendasi helm motor yang keren dan safety:

Helm KYT TT Course

Jenis helm yang satu ini dirilis pada Maret 2020. Sejak kemunculannya, helm full face ini laris manis dan langsung banyak penggemarnya. Tentu saja, karena helm KYT TT Course hadir sebagai helm full face dengan aura balap.

Fiturnya pun tak diragukan lagi, seperti Tali DD Ring, Flat Visor Dark, Top, Removable Padding, Anti Scratch, Anti Sinar UV, dan Single Visor. Dengan fitur yang mumpuni, pastinya perjalanan jauh semakin aman dan nyaman. Helm KYT TT Course dibanderol dengan kisaran harga Rp1 juta sampai Rp1,8 jutaan.

