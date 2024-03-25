Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Penyebab Motor Tidak Bisa Distarter Tapi Lampu Menyala dan Cara Mengatasinya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |08:02 WIB
Penyebab Motor Tidak Bisa Distarter Tapi Lampu Menyala dan Cara Mengatasinya
Ilustrasi penyebab motor tidak bisa distarter (Foto: Dokumen Astra Honda)
A
A
A

PENYEBAB motor tidak bisa distarter tapi lampu menyala dan cara mengatasinya. Adapun, motor di era modern sudah menggunakan komponen elektrik starter demi memudahkan penggunanya.

Tapi seiring berjalannya waktu, terkadang timbul masalah motor tidak bisa distarter, sehingga harus menggunakan kick starter atau engkol.

Lantas apa penyebab motor tidak bisa distarter tapi lampu menyala dan cara mengatasinya:

1. Masalah pada Kabel dan Soket

Sistem kelistrikan dan starter elektrik melibatkan banyak kabel dan soket. Pemasangan kabel ini harus benar sehingga arus listrik dapat dialirkan dengan benar. Sayangnya, akibat getaran bahkan gigitan tikus, kabel serta soket ini bisa mengalami masalah. Kabel mungkin saja putus yang membuat aliran listrik terhenti.

Lebih berbahaya lagi jika terjadi konsleting sehingga menimbulkan masalah pada komponen lain seperti lampu. Mesin tidak akan menyala dan jika memang masalahnya ada pada kabel, bukan mengganti aki solusinya tetapi perbaikan kabel.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/15/3193242//motor-i2QZ_large.jpg
Benarkah Merokok saat Berkendara Motor Bisa Kena Tilang?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/15/3192878//lalu_lintas-4SRv_large.jpg
Bertambah 734 Ribu, Total 25 Juta Kendaraan Mengaspal di Jakarta pada 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/15/3192655//honda_revo-4IOn_large.jpg
Kenapa Motor Bebek Jauh Lebih Awet? Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/15/3192112//motor-AfCQ_large.jpg
Dear Bikers, Ini 3 Etika Mengerem saat Berkendara agar Perjalanan Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/15/3190696//oli-mjWp_large.jpg
Yamaha Ungkap Hasil Investigasi, 30 Persen Oli Motor di Indonesia Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/15/3189213//piaggio_liberty_s-BIFl_large.jpg
Motor Termurah Piaggio di Indonesia Meluncur, Harga Rp30 Jutaan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement