Penyebab Motor Tidak Bisa Distarter Tapi Lampu Menyala dan Cara Mengatasinya

PENYEBAB motor tidak bisa distarter tapi lampu menyala dan cara mengatasinya. Adapun, motor di era modern sudah menggunakan komponen elektrik starter demi memudahkan penggunanya.

Tapi seiring berjalannya waktu, terkadang timbul masalah motor tidak bisa distarter, sehingga harus menggunakan kick starter atau engkol.

Lantas apa penyebab motor tidak bisa distarter tapi lampu menyala dan cara mengatasinya:

1. Masalah pada Kabel dan Soket

Sistem kelistrikan dan starter elektrik melibatkan banyak kabel dan soket. Pemasangan kabel ini harus benar sehingga arus listrik dapat dialirkan dengan benar. Sayangnya, akibat getaran bahkan gigitan tikus, kabel serta soket ini bisa mengalami masalah. Kabel mungkin saja putus yang membuat aliran listrik terhenti.

Lebih berbahaya lagi jika terjadi konsleting sehingga menimbulkan masalah pada komponen lain seperti lampu. Mesin tidak akan menyala dan jika memang masalahnya ada pada kabel, bukan mengganti aki solusinya tetapi perbaikan kabel.