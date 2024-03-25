Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Tak Asing Bagi Penggemar Otomotif, Ternyata Ini Arti dari Istilah Mobil JDM

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |16:01 WIB
Tak Asing Bagi Penggemar Otomotif, Ternyata Ini Arti dari Istilah Mobil JDM
Mobil JDM.
A
A
A

JAKARTA – Istilah JDM atau Japanese Domestic Market bukanlah istilah yang asing bagi para penggemar otomotif di Indonesia. Meski begitu, ternyata banyak juga yang belum mengetahui arti sebenarnya dari istilah JDM tersebut.

Tak sedikit orang yang menganggap bahwa JDM adalah model modifikasi mobil yang hanya ada di Negeri Sakura. Oleh sebab itu, agar tak bingung, mari simak penjelasan lengkapnya mengenai JDM.

Melansir Auto2000, JDM adalah singkatan dari Japanese Domestic Market, mengacu pada mobil buatan pabrikan resmi yang hanya dibuat dan dipasarkan di Jepang. Biasanya, model mobil ini memiliki desain, performa, hingga kecepatan super tinggi.

Maka dari itulah, negara seperti Indonesia tidak bisa dengan mudah mendapatkan mobil JDM. Hal yang bisa dilakukan hanyalah memodifikasi kendaraan yang saat ini sudah dimiliki dengan spare part JDM atau mengimpornya langsung dari Jepang.

Beruntung, suku cadang mobil JDM tidak hanya untuk mobil buatan Jepang tersebut, tapi juga bisa dipasang ke mobil dengan model sama. Alhasil, modifikasi seperti ini pun disebut dengan JDM-look.

“Sebenarnya JDM masuk ke Indonesia sejak mobil-mobil CBU Jepang hadir. Mungkin masuknya saat mobil sport asli Jepang masuk ke Indonesia, culture JDM sudah mulai terbentuk,” kata Yahya Adi Nugroho salah satu pendiri komunitas JDM Run.

Yahya menjelaskan konsep JDM terbagi beberapa jenis, mulai dari tampilan saja hingga ke performa. Ia pun mengatakan seluruh mobil brand asal Jepang bisa dimodifikasi JDM asal menggunakan produk asli dari Negeri Sakura.

