Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ternyata Ini Alasan Mesin Bus Tidak Dimatikan saat Isi BBM

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |13:33 WIB
Ternyata Ini Alasan Mesin Bus Tidak Dimatikan saat Isi BBM
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Bus merupakan salah satu moda transportasi yang sering digunakan masyarakat, terutama untuk perjalanan mudik atau pulang kampung. Selain relatif lebih murah, perusahaan bus saat ini juga menyediakan berbagai opsi kelas bagi penumpang untuk bepergian dengan bus.

Bagi yang sering bepergian dengan bus, mungkin pernah memperhatikan bahwa mesin kendaraan besar ini terus menyala saat sedang mengisi bensin. Hal ini kadang membuat penumpang bingung sekaligus khawatir karena ada larangan menghidupkan mesin saat mengisi BBM di SPBU (Stasiun Pengusian Bahan Bakar Umum), guna mencegah terjadinya kebakaran percikan yang dihasilkan dari mesin yang menyala.

Banyak juga yang belum tahu kenapa mesin bus terus menyala meski sedang berhenti untuk istirahat dan tak ada penumpang. Ada juga yang beranggapan bahwa itu akan menguras Solar karena mesin terus menyala.

Direktur Utama PO SAN Kurnia Lesani Adnan mengungkapkan beberapa alasan mengapa bus tidak mematikan mesin saat berhenti istirahat, terutama bus AC. Dia menjelaskan bahwa salah satu alasannya adalah demi kenyamanan penumpang.

“Alasan yang paling umum itu agar penumpang tidak engap. Kalau bus AC dimatikan mesinnya, otomatis AC juga dimatikan. Meski hanya 30 menit, pasti akan terasa panas dan pengap di dalam kabin,” kata pria yang akrab disapa Sani itu kepada MNC Portal.

“Berbeda dengan bus yang tidak menggunakan AC. Biasanya busnya ada jendela yang bisa dibuka jadi udara bisa masuk. Kalau bis AC jendelanya tertutup semua. Intinya ini untuk kenyamanan penumpang,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Isi BBM Bus Isi BBM Bus
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/15/3183439/po_sinar_jaya-dh4P_large.jpeg
Tertinggal dari Malaysia dan Vietnam, Digitalisasi Bus di Indonesia Baru 50%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/52/3156519/bus-gFnu_large.jpg
Ini Perbedaan Bus AKAP, AKDP, dan AJDP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/52/3124945/bus-E7Jl_large.jpg
Kenapa Bus Tak Matikan Mesin saat di Rest Area?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/52/3121759/rosalia_indah-X49P_large.jpg
Jelang Mudik Lebaran, PO Rosalia Indah Luncurkan 2 Bus Tingkat Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/52/3111354/bus-xenv_large.jpg
Kode Rahasia Sopir Bus untuk Menangani Copet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/52/3069786/bus-Aa1D_large.jpg
5 Sosok Sopir Bus Legenda di Indonesia, Ada yang Dijuluki Tempel 5 Cm
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement