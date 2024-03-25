Ternyata Ini Alasan Mesin Bus Tidak Dimatikan saat Isi BBM

JAKARTA – Bus merupakan salah satu moda transportasi yang sering digunakan masyarakat, terutama untuk perjalanan mudik atau pulang kampung. Selain relatif lebih murah, perusahaan bus saat ini juga menyediakan berbagai opsi kelas bagi penumpang untuk bepergian dengan bus.

Bagi yang sering bepergian dengan bus, mungkin pernah memperhatikan bahwa mesin kendaraan besar ini terus menyala saat sedang mengisi bensin. Hal ini kadang membuat penumpang bingung sekaligus khawatir karena ada larangan menghidupkan mesin saat mengisi BBM di SPBU (Stasiun Pengusian Bahan Bakar Umum), guna mencegah terjadinya kebakaran percikan yang dihasilkan dari mesin yang menyala.

Banyak juga yang belum tahu kenapa mesin bus terus menyala meski sedang berhenti untuk istirahat dan tak ada penumpang. Ada juga yang beranggapan bahwa itu akan menguras Solar karena mesin terus menyala.

Direktur Utama PO SAN Kurnia Lesani Adnan mengungkapkan beberapa alasan mengapa bus tidak mematikan mesin saat berhenti istirahat, terutama bus AC. Dia menjelaskan bahwa salah satu alasannya adalah demi kenyamanan penumpang.

“Alasan yang paling umum itu agar penumpang tidak engap. Kalau bus AC dimatikan mesinnya, otomatis AC juga dimatikan. Meski hanya 30 menit, pasti akan terasa panas dan pengap di dalam kabin,” kata pria yang akrab disapa Sani itu kepada MNC Portal.

“Berbeda dengan bus yang tidak menggunakan AC. Biasanya busnya ada jendela yang bisa dibuka jadi udara bisa masuk. Kalau bis AC jendelanya tertutup semua. Intinya ini untuk kenyamanan penumpang,” tambahnya.