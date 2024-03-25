Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Hyundai Kona EV Terbaru Terdaftar di NKJB Pemprov DKI, Ini Harga yang Tercantum

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |13:02 WIB
Hyundai Kona EV. (Foto: Erha Aprili Ramdhoni/Okezone)
JAKARTA – Hyundai telah meluncurkan mobil listrik model terbaru Kona EV pada ajang IIMS 2024, Februari 2024 lalu. Namun, sejauh ini produsen asal Korea Selatan itu belum mengungkapkan harga resmi mobil listrik tersebut karena masih melakukan studi pasar.

Ternyata Kona EV sudah didaftarkan dalam informasi Nilai Jual Beli Kendaraan Bermotor (NJKB) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mobil tersebut didaftarkan dengan kode NEWKONA EV4X2AT dengan harga mulai Rp421 juta.

Terdapat empat tipe yang didaftarkan dalam NJKB yang mengacu pada varian serupa seperti Hyundai Ioniq 5, yakni Prime dan Signature. Masing-masing model juga memiliki dua kapasitas baterai berbeda yang memengaruhi jarak tempuh.

Perlu diingat, harga yang terdaftar pada NJKB bukan harga pasar, karena belum ditambah dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan lain sebagainya.

Budi Nur Mukmin, Chief Marketing Officer PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) menegaskan peluncuran harga Kona EV akan dilakukan dalam waktu dekat. Diyakini, itu akan diumumkan pada ajang GIIAS 2024 pada 18 Juli mendatang.

