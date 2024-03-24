Lebaran 2024 Semakin Dekat, Ini Saran dari Polri Bagi Para Pemudik

JAKARTA – Hari Raya Idul Fitri akan tiba dalam beberapa pekan lagi, dan sebagian masyarakat Indonesia telah mulai bersiap melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman atau mudik.

BACA JUGA: BNN Bakal Tes Urine Bagi Sopir Bus AKAP Jelang Mudik Lebaran 2024

Lebih dari 193 juta orang diprediksi akan melakukan Mudik Lebaran 2024 dengan menggunakan berbagai moda transportasi, baik transportasi umum seperti bus dan kereta, maupun kendaraan pribadi seperti mobil dan motor.

Korlantas Polri memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2024 akan terjadi pada 5 April dan arus balik pada 15 April. Untuk mengantisipasi kemacetan, Polri mengimbau masyarakat agar menghindari tanggal-tanggal tersebut.

“Bagi masyarakat agar memilih waktu atau tidak melakukan mudik pada waktu puncak mudik dan balik atau masyarakat dapat memilih waktu berangkat maupun kembali yang tepat untuk menghindari kemacetan,” kata Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dikutip dari laman Humas Polri.

Selain imbauan untuk menghindari tanggal puncak mudik, Korlantas juga memberikan beberapa saran lain bagi para pemudik. Ini berupa panduan keselamatan berkendara demi kenyamanan sepanjang perjalanan.

1. Siapkan diri dan kendaraan: Pastikan kondisi fisik dan kendaraan prima sebelum melakukan perjalanan.

2. Siapkan saldo e-toll yang cukup: Untuk menghindari antrian di gerbang tol.

3. Patuhi peraturan lalu lintas: Patuhi rambu-rambu dan arahan petugas di lapangan.

4. Utamakan keselamatan: Jangan memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi dan selalu waspada.

5. Istirahatlah jika lelah: Jangan memaksakan diri untuk terus menerus mengemudi.