Ini Biang Keroknya, Polisi Ungkap Penyebab Utama Macet di Jalan Tol

JAKARTA – Mudik lebaran adalah tradisi yang kerap dilakukan sebagian masyarakat Indonesia menjelang Hari Raya Idul Fitri. Setiap tahunnya, jutaan orang di Indonesia menggunakan berbagai modal transportasi melakukan perjalanan pulang ke kampung halamannya untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga.

Tahun ini, lebih dari 193 juta orang diprediksi akan melakukan perjalanan mudik Lebaran. Mobil pribadi akan menjadi kendaraan terbanyak yang akan digunakan dengan persentase 18,3 persen atau sebanyak 35,42 juta.

Kepadatan saat mudik Lebaran akibat membludaknya kendaraan memang kerap terjadi dari tahun ke tahun. Beragam upaya dilakukan oleh kepolisian dalam merekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan, tapi tetap saja terjadi kepadatan.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Aan Suhanan mengungkap ada sederet biang kerok yang kerap menjadi penyebab kemacetan. Salah satunya adalah rest area di jalan tol yang bisa mengakibatkan kepadatan lalu lintas hingga beberapa kilometer.

Rest area menjadi andalan masyarakat Indonesia yang mudik menggunakan mobil pribadi, baik untuk mengisi bahan bakar maupun sekadar beristirahat. Kapasitas rest area yang terbatas kerap menimbulkan antrean panjang sehingga menimbulkan kemacetan.

“Kita sudah menyiapkan beberapa pola yang akan kita lakukan terkait dengan pengelolaan arus mudik dan balik Lebaran 2024 ini. Pertama di ruas jalan tol kita sudah melakukan survey, kita menentukan pola-pola yang akan kita lakukan,” ujar Irjen Pol Aan dikutip dalam video unggahan NTMC Korlantas Polri di Instagram.