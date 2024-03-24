Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Luncurkan VS HEV, Apakah MG Akan Produksi Mobil Hybrid di Indonesia?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |14:59 WIB
Luncurkan VS HEV, Apakah MG Akan Produksi Mobil Hybrid di Indonesia?
Foto: MG Motor Indonesia.
A
A
A

JAKARTA - MG Motor Indonesia baru-baru ini meluncurkan MG VS HEV, yang merupakan mobil hybrid dengan harga termurah di Indonesia, meski berstatus CBU alias impor dari Thailand. Lantas, apakah MG akan memproduksi mobil hybrid itu di Indonesia seperti yang akan dilakukan untuk lini mobil listriknya?.

Sekadar informasi, MG sudah melakukan investasi dalam melakukan perakitan di Indonesia menggunakan fasilitas pabrik SAIC. Lini model listrik mereka saat ini sudah mulai melakukan perakitan di Cikarang, Jawa Barat, dan harga dapat ditekan.

Marketing and PR Director MG Motor Indonesia Arief Syarifudin mengatakan ada peluang MG VS HEV secara lokal. Tapi, ia menjelaskan bahwa MG terlebih dahulu akan melihat respons konsumen Indonesia terhadap VS HEV.

“Ini kali pertama hybrid teknologinya MG meluncur di Tanah Air. Kalau permintaannya tinggi berarti kan harus di fullfill secara suplai. Nah kita dalam proses studi setelah ada dua kakaknya tadi yang berbasis elektrik murni (EV),” kata Arief kepada wartawan di Jakarta Utara beberapa waktu lalu.

Airef mengungkapkan bahwa MG VS HEV memiliki ukuran yang hampir sama dengan MG ZS EV. Sehingga, sangat memungkinkan bagi pihaknya untuk melakukan perakitan mobil hybrid tersebut di Indonesia.

Halaman:
1 2
      
