HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Daftar Online, 700 Orang Ikut Mudik Bareng Honda

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |20:32 WIB
Daftar Online, 700 Orang Ikut Mudik Bareng Honda
Daftar online, hampir 700 orang ikut mudik bareng Honda. (Dok Wahana Makmur Sejati)




JAKARTA - Pendaftar Program Mudik Balik Bareng Honda (MBBH) secara online melalui aplikasi Wahana Honda (WANDA) hingga tanggal 20 Maret 2024 telah mencapai hampir 700 orang.

Dengan kuota terbatas, Mudik Balik Bareng Honda merupakan program khusus menyambut momen Idul Fitri 2024 yang diinisiasi oleh PT Astra Honda Motor (AHM) dan jaringannya.

Program ini mencerminkan Sinergi Bagi Negeri karena melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaannya.

Daftar online dan offline

Calon pemudik bisa mendaftar Program MBBH 2024 sejak tanggal 26 Februari 2024 secara online.

Selain WANDA, pendaftaran Program MBBH 2024 secara online bisa dilakukan melalui Aplikasi Motorku-X dan Daya Auto.

“Jumlah pendaftar melalui Aplikasi WANDA hingga tanggal 20 Maret 2024 mencapai hampir 700 orang. Ada dua rute pada MBBH 2024, yakni Jakarta-Yogyakarta dan Jakarta-Semarang. Sementara ini, rute yang paling diminati adalah Jakarta-Yogyakarta,” kata Head of Customer Care Department PT Wahana Makmur Sejati (WMS) Siti Mulyanah, dalam keterangannya, Sabtu (23/3/2024).

Ia meneruskan, pendaftaran secara offline baru dibuka pada 22 Maret 2024.

